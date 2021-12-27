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Рубрика: Общество

На какие вопросы лучше ответить для подведения личных итогов года

Текст: Алена Антонова
Прежде чем загадывать желания на Новый год, психологи рекомендуют поблагодарить уходящий год и близких за произошедшие события, а также подвести итоги.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для этого можно ответить на несколько вопросов, они могут быть разными, мы обобщили их в пять основных.

Каким я был и стал?

"Сейчас нам очень хорошо помогают наши телефоны, социальные сети. Рекомендую полистать фотографии, переписки, найти первое фото. Это может быть селфи или просто фото в первые дни 2021 года. Надо посмотреть на себя того и на себя сегодняшнего, сравнить", - рекомендует в разговоре с "Российской газетой" психолог, трансформационный тренер Юлия Романова.

Что нового произошло в моей жизни?

"Что нового мне удалось попробовать, чему удивиться? С какими новыми людьми я познакомился в этом году, и что мне дала встреча с ними? Что было для меня самым большим открытием? Какие новые навыки и компетенции у меня появились? Ответы на эти вопросы помогают понять, что вы развивались в новом году и получали новый опыт. Это важно для саморазвития и уважения к себе", - говорит Юлия Романова.

Какие уроки я вынес из этого года?

"Ответ на этот вопрос помогает даже негативный опыт, полученный в уходящем году, трансформировать в позитивное русло. Берем с собой в новый год только самое ценное, что поможет нам двигаться дальше", - поясняет психолог.

Фото: Андрей Никеричев/ Агентство "Москва"
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За что я благодарен уходящему году?

"Благодарность - это самое простое, что есть у человека, и она дает силы и ресурсы для движения вперед. За что я благодарен себе, своим близким и родным, за что я благодарен этому большому миру? А, если еще и написать благодарности на бумаге, получится очень хорошее терапевтическое упражнение", - говорит Юлия Романова.

Чем я могу гордиться в уходящем году?

"Здесь можно сфокусироваться на личных достижениях - любых. И, даже если вдруг по каким-то причинам достижений не было, а были трудности или поражения, потери в семье, к сожалению, бывает и такое, это все равно повод для личного одобрения. Вы сейчас живы, у вас есть в руках телефон, вы можете читать, слышать, говорить, значит, вы точно справились с тяжелыми, сложными, напряженными событиями уходящего года. На этом нужно сфокусироваться. Главное понять, что раз вы справились, хорошего было достаточно!", - советует Юлия Романова.

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