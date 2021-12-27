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27.12.2021 00:01
Рубрика: Экономика

На сигаретах предложили указывать точное содержание ядов

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Помимо устрашающих картинок на пачке сигарет, общественники предлагают по примеру продуктов указывать на упаковке и их состав - табак, никотин, бумага, клей, но главное - яды. Так потребителю станет отчетливо понятно, какие яды и в каком количестве содержатся в сигаретах, а госорганам эта информация позволит регулировать содержание в табачных изделиях опасных для здоровья веществ.

Национальный союз защиты прав потребителей обратился с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину (есть у "РГ") с предложением обязать производителей сигарет раскрывать для потребителей информацию о составе табачных изделий и содержании в них опасных веществ. По закону о защите прав потребителей так делают все производители продуктов. Но для табачных изделий конкретный их состав не доводится до потребителя, сказано в письме.

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При этом по техрегламенту на пачке сигарет должна быть указана информация о содержании системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ. Это могут быть, например, мышьяк, ртуть, ацетон, синильная кислота, аммоний, фенол, окиси азота, цианистая кислота, кадмий, цинк, фенол, тяжелые металлы, бензол, бензопирен, формальдегид, полоний-210, свинец и многие другие. Но ни наименований, ни конкретного количества опасных ядов не указывается. Между тем федеральный закон о качестве и безопасности пищевых продуктов запрещает обращение продукции, содержащей вещества, наличие которых может оказать вредное воздействие на человека. Такие изделия признаются опасными и утилизируются или уничтожаются. Получается, что из-за отсутствия информации о количестве и наименовании ядов потребитель не знает о том, сколько их потребляет из сигарет, а органы власти не могут ни нормировать их содержание, ни изъять из оборота.

Союз просит поручить Роспотребнадзору провести мониторинг содержания ядов в табачных изделиях и определить допустимое содержание опасных веществ в них, производителей - предупредить о необходимости раскрытия информации для потребителей о составе табачных изделий. А минэкономразвития - согласовать поправки в техрегламент на табачную продукцию, регламентирующие содержание ядов и порядок раскрытия информации о составе табачных изделий.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак Стандарты для табачной продукции

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