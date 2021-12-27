Налоговики смогут оперативно блокировать имущество компаний

Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 отметил его эффективность против "омикрона" 15:36
В Москве отремонтируют четыре парка 15:29
В Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2 15:16
Военным передали партию танков Т-72Б3М 14:50
ФАС уличила крупнейших поставщиков металлопроката в картельном сговоре 14:41
Матвиенко: Даже при желании возродить СССР невозможно 14:32
FAW вернет в Россию седаны и расширит линейку кроссоверов 14:23
Правительство поддержало проект о штрафах для спортагентов без лицензии 14:12
В Москве Киевское шоссе перекрыли из-за угрозы взрыва 14:05
Суд продлил арест Ивану Сафронову 14:02
За сутки в Ростове выпала почти месячная норма снега 13:57
Глава СПЧ выступил за бесплатные ПЦР-тесты 13:53
Матвиенко раскритиковала работу медстрахования на фоне пандемии 13:39
Матвиенко встретит Новый год в Санкт-Петербурге 13:32
Лавров: Россия не будет унижаться и просить отмены санкций 13:29
Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода к берегам Сирии 13:26
Лавров: Западу нельзя верить на слово 13:12
Матвиенко допустила амнистию для иноагентов после отказа от иностранных денег 13:10
Лавров назвал иск стран ЕС к России в ВТО позорным шагом 13:05
Путин встретится с Рахмоном и позанимается "Елкой желаний" 13:01
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента 12:49
Матвиенко: Никаких планов нападать на Украину не было и нет 12:45
СК завершил расследование дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве 12:43
В Подмосковье начался пожар в детском саду 12:40
Матвиенко рассказала о планах международных поездок на 2022 год 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 14:24
Рубрика: Экономика

Налоговики смогут оперативно блокировать имущество компаний

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект о праве Федеральной налоговой службы оперативно блокировать имущество юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Документ разработали в правительстве РФ.
Фото: iStock
ВС РФ предлагает разрешить взыскивать без суда долги по транспортному налогу

"Российская Федерация, в отличие от иных кредиторов, в случае уклонения плательщика от уплаты налогов, сборов и страховых взносов не может заблаговременно обеспечить исполнение соответствующих требований", - говорится в пояснительной записке.

В кабмине пояснили, что процесс установления оснований для проведения налоговых проверок и юридического закрепления их результатов требует значительного времени. Это может привести к сокрытию или обременению имущества правами третьих лиц.

В связи с этим, согласно законопроекту, органы ФНС смогут накладывать обеспечение после составления акта камеральной проверки или вынесения решения о выездной проверке. Запрет может касаться недвижимости, транспорта, ценных бумаг, а также предметов дизайна служебных помещений.

При этом нормы законопроекта не коснутся крупных налогоплательщиков (не менее 2 млрд рублей налогов за три года) и тех, кто перешел на режим налогового мониторинга.

Кроме того, поправки не затронут организации или ИП с долгом ниже 3 млн рублей или 10% от общей суммы уплаченных налогов.

Экономика Финансы Налоги Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Правительство Минфин ФНС Налоговое законодательство Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Шойгу: Присоединение Крыма к РФ спасло его от нашествия неофашистов
МИД РФ: США, Украина и НАТО услышали предложения России по безопасности
Проект "Пушкинская карта" предложили распространить на детей
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах