Налоговики смогут оперативно блокировать имущество компаний

"Российская Федерация, в отличие от иных кредиторов, в случае уклонения плательщика от уплаты налогов, сборов и страховых взносов не может заблаговременно обеспечить исполнение соответствующих требований", - говорится в пояснительной записке.

В кабмине пояснили, что процесс установления оснований для проведения налоговых проверок и юридического закрепления их результатов требует значительного времени. Это может привести к сокрытию или обременению имущества правами третьих лиц.

В связи с этим, согласно законопроекту, органы ФНС смогут накладывать обеспечение после составления акта камеральной проверки или вынесения решения о выездной проверке. Запрет может касаться недвижимости, транспорта, ценных бумаг, а также предметов дизайна служебных помещений.

При этом нормы законопроекта не коснутся крупных налогоплательщиков (не менее 2 млрд рублей налогов за три года) и тех, кто перешел на режим налогового мониторинга.

Кроме того, поправки не затронут организации или ИП с долгом ниже 3 млн рублей или 10% от общей суммы уплаченных налогов.