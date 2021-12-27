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Рубрика: Культура

Наталья Сергунина: В Москве утвержден предмет охраны исторических особняков Морозова и Рябушинского

Текст: Максим Милославский
Фото: Юрий Артамонов / РИА Новости Фото: Юрий Артамонов / РИА Новости
Фото: Юрий Артамонов / РИА Новости

В Москве составлен перечень характеристик исторического облика дома Арсения Морозова на Воздвиженке и особняка Степана Рябушинского на Малой Никитской улице. Определены и элементы, представляющие архитектурную и культурную ценность этих зданий. Все они должны быть сохранены и защищены, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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"Оба памятника архитектуры уникальны, важно сохранить их облик. Для этого специалистами и утвержден предмет охраны, - рассказала она. - Документ призван оберегать историческое убранство интерьера и фасадов. Теперь вести реставрацию можно только в строгом соответствии с ним".

Например, в предмет охраны особняка Арсения Морозова вошла объемная композиция с башнями, эркером, гранеными ризалитами и другими элементами. Уникальными признаны и интерьеры парадных залов, а также римского дворика.

Особняк Рябушинского представляет собой классический образец модерна. Экспертам понадобилось много времени, чтобы описать и учесть все ценные элементы, отвечающие за исторический облик здания. В их числе - много изящных деталей, таких как мозаичный фриз с изображением орхидей на фоне голубого неба, живописное панно с хризантемами в гостиной и другие.

Особняк Степана Рябушинского на Малой Никитской улице. Фото: Мария Девахина / РИА Новости
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