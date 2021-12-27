Назван напиток, снижающий риск гипертонии на 65%

Зеленый чай способен снижать риск развития гипертонии. Об этом говорится в статье британского издания Daily Express.

Согласно выводам китайских ученых, зеленый чай и улун являются отличными источниками полифенолов - мощного антиоксиданта.

Так, те, кто пил хотя бы полстакана зеленого чая или чая улун средней крепости в день в течение года, имели на 46% процентов меньший риск развития гипертонии. При этом у тех, кто пил более двух с половиной чашек чая в день, риск высокого кровяного давления снизился на 65%, говорится в статье.

Напомним, что любые изменения в рационе питания необходимо согласовать со специалистами.