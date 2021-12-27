Это завязка фильма Адама Маккея, русское название которого не совсем в ладах с русской грамматикой: "Не смотрите наверх". До сих пор этот режиссер был славен трэш-комедиями типа "Телеведущий: и снова здравствуйте!" или "Игра на понижение". Теперь он снял гибрид бурлескной комедии с фильмом катастроф, сведя на уровень трэша игру Мерил Стрип, Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и других первоклассных актеров, что, по-моему, не пошло им на пользу.
По идее это злая сатира на беспечность мира, пораженного корыстолюбием и ложью, где общественная активность сведена обсуждению новейших светских вывихов и к абсурдной войне ваксеров и антиваксеров, тень которой явственно нависла над социально вздрюченными сценами фильма. Собственно, картина вся состоит из таких прозрачных аллюзий: в фигуре президентского дружка гениального воротилы Ишервелла (Марк Райлэнс) легко угадать всесильных Маска или Цукерберга, неумеренно скачущий параллельный монтаж заставит вспомнить чеховский принцип "люди пьют чай, а в это время…", и будет затронуто много актуальных, даже взрывоопасных, но так и не воспламенившихся тем.
А у зрителя накапливаются вопросы. Вот ученые сделали ошеломляющее открытие и мчатся в Вашингтон - но почему не на рейсовом, а в пустом транспортном самолете? Вот только что президент во избежание паники строжайше засекретила жуткую весть - но ученые уже на телевидении. Вот они в долгожданном национальном эфире - но вместо того, чтобы ясно объяснить суть и размеры опасности, они по-ученически мямлят. Вот только что бедняжку Кэйт суровые спецслужбы везут в непонятном направлении с мешком на голове - и вот она уже на воле, и что это было, не объясняет. Даже солидный герой ДиКаприо - рассудительный доктор Минди - никак не определится с позицией: он то охотно участвует в цирковых телешоу, то закатывает ор, какой даже ДиКаприо не под силу. Сатира растворяется в необязательных, ничего не значащих приколах типа генерала, торгующего в Белом доме бесплатными чипсами, или клоунских манер и бесцветного голоса воротилы Ишервелла.
Глобальная угроза почему-то касается только отдельно взятого участка земной поверхности - все остальные страны словно бы не существуют ни физически на экране, ни в разговорах действующих бездействующих лиц. Я не обижаюсь за Францию, за Китай, даже за Россию, но это искусственно изолированное пространство фильма окончательно делает предполагаемую сатиру беззубым дилетантским упражнением в обстебывании всего, что случайно попалось под руку.
Автор картины наделен редкой способностью юморить и тупить одновременно, но как раз отсутствие авторского начала оставляет зрителям непривычный простор для толкований. И я понимаю тех, кто купился на эту свободу интерпретаций: имея в руках такую массу сырой необработанной глины, каждый может лепить из нее тот образ, который хотел бы швырнуть в лицо безвольному человечеству. В воображении смотрящего бесформенные сатирические миражи обретают конкретные контуры и адреса, и он вполне может испытывать благодарность авторам за эти туманные намеки, за смелость, которой в условиях Голливуда и не требуется. На память придут более острые сатирические стрелы уровня классического фильма Барри Левинсона "Хвост виляет собакой" о президенте, которому для спасения репутации аранжируется маленькая победоносная война. Но эти воспоминания окончательно топят даже то хорошее, что есть в фильме Маккея. Помните, после яркой речи президентши Орлеан с трибуны военного крейсера о необходимости смотреть не вверх, а вниз, небо озаряется диснеевским фейерверком - это можно принять как за ядовитый образ избалованного зрелищами человечества, любую проблему сводящего к праздничным шутихам, так и за итог самого фильма, где даже конец света выглядит холостым выстрелом.
Это редкостно звездный фильм: Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в ролях астрономов, Мерил Стрип, президент США, Джона Хилл в роли ее сынка-советника, Тайлер Перри, изобразивший фирменно тупого телекомментатора, Кейт Бланшетт в роли его сладострастной коллеги, Марк Рэйланс в гротескной роли гения мобильников и Ариана Гранде в образе безмозглой певички. Но при средней режиссуре тускнеют самые яркие звезды - играют без вдохновения и чувства меры. Да и сценарий построен так оригинально, что отсутствие явных признаков интеллекта делает персонажей похожими - вплоть до непременного Тимоти Шаламе, у которого нет ни интересной роли, ни хотя бы внятной функции. Все вместе они создают впечатление какой-то неземной всеохватной глупости. И хоть Земля в ее современном состоянии дает основания для самых беспощадных приговоров, упрощение сложного - не лучший ход для искусства.
Ну, а спорить с тем, что картина технически хороша, имеет качественные спецэффекты и легкими перстами проходится по всем болевым струнам современности, невозможно. Беда только в том, что ни одна из этих струн не зазвучала. Комета пролетела мимо, но все погибли.