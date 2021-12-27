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Новый "Человек-паук" первым собрал 1 млрд долларов после пандемии

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    27.12.2021, 09:53
Текст:   Богдан Бобров
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Общемировые кассовые сборы картины "Человек-паук: Нет пути домой" превысили отметку в 1 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes.

Это первый фильм, которому удалось достичь таких коммерческих успехов за последние два года. Предыдущая лента с миллиардной кассой - "Звёздные войны: Скайуокер. Восход", прокат которой стартовал в декабре 2019-го.

Стоит также учитывать, что новая часть приключений Питера Паркера еще не добралась до Китая - крупнейшего кинорынка. На данный момент неизвестно, будет ли фильм показываться в этой стране.

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