Новый "Человек-паук" первым собрал 1 млрд долларов после пандемии

Общемировые кассовые сборы картины "Человек-паук: Нет пути домой" превысили отметку в 1 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes.

Это первый фильм, которому удалось достичь таких коммерческих успехов за последние два года. Предыдущая лента с миллиардной кассой - "Звёздные войны: Скайуокер. Восход", прокат которой стартовал в декабре 2019-го.

Стоит также учитывать, что новая часть приключений Питера Паркера еще не добралась до Китая - крупнейшего кинорынка. На данный момент неизвестно, будет ли фильм показываться в этой стране.