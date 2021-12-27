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27.12.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Новый российский самолет с композитным крылом совершил первый полет

Текст: Алексей Любовецкий
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Новейший самолет МС-21-300 с крылом, изготовленным из полимерных композиционных материалов российского производства, выполнил свой первый полет. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Конструкторы увеличили ширину фюзеляжа и расширили салон, это повысит комфортность для пассажиров. Фото: РИА Новости Конструкторы увеличили ширину фюзеляжа и расширили салон, это повысит комфортность для пассажиров. Фото: РИА Новости
Конструкторы увеличили ширину фюзеляжа и расширили салон, это повысит комфортность для пассажиров. Фото: РИА Новости

"Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме", - заявил летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Новейший МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет

По словам главы минпромторга Дениса Мантурова, успех программы МС-21 обусловлен развитием компетенций авиапромышленности и смежных отраслей, а также масштабной поддержкой государства. Всего на создание российских материалов для композитного крыла было выделено 4,4 млрд рублей, отметил министр. "Она, по сравнению с традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей", - объяснил Мантуров.

Как рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов, доля композитов в конструкции самолета составляет около 40%, что является рекордным показателем для среднемагистральных самолетов. Благодаря улучшению аэродинамики конструкторам удалось увеличить ширину фюзеляжа и расширить салон, что повышает комфортность самолета для пассажиров. "Это первый в мире среднемагистральный самолет, где применены такие решения", - заключил Чемезов.

МС-21-300/310 - это среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью как раз является крыло из композиционных материалов. При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России.

Сейчас завершается сертификация самолета МС-21-300, начать его поставки в авиакомпании планируется в 2022 году, сообщают в "Ростехе". Одновременно проходит летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Госкорпорации Ростех РГ-Видео Лайнер МС-21

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