О проекте строительства нового ЦБК в Красноярском крае

ПАО "Сегежа Групп" (Segezha Group) - один из крупнейших игроков российского лесного рынка. Компания владеет активами в разных регионах, в том числе, и в Красноярском крае. О производственных планах Segezha Group корреспонденту "РГ" рассказал президент, председатель правления компании Михаил Шамолин.

В Сибирь Segezha Group зашла сравнительно недавно, но уже представлена серьезными предприятиями. Какая у вас стратегия в Красноярском крае?

Михаил Шамолин: Сначала мы приобрели Лесосибирский ЛДК№1. Это исторически, еще с советских времен, крупнейший производитель пиломатериалов в стране. За прошедшие несколько лет нам удалось существенно перевооружить и увеличить его мощность. Затем был приобретен Новоенисейский ЛХК, и оба этих предприятия создали большую синергию. Она заключается, в первую очередь, в совместном использовании их лесосек, которые пересекаются друг с другом. Одной лесосеки, которая находилась в аренде у ЛЛДК№1, было недостаточно, чтобы загрузить его сырьем. До трехсот тысяч кубометров пиловочника приходилось покупать на рынке. Теперь же лесосека НЛХК эти потребности практически полностью перекрывает. И предприятия очень хорошо друг друга дополняют. Например, на ЛЛДК№1 пилятся ель и сосна, а лиственница - только на лесохимическом комбинате. Это отдельные продукты в разных ценовых категориях. И такая синергия делает еще более перспективной идею строительства ЦБК в районе Лесосибирска.

Для красноярского ЛПК это достаточно больная тема. В разные годы разные инвесторы презентовали проект целлюлозно-бумажного комбината. Но безуспешно. Почему ни у кого пока не получается?

Михаил Шамолин: С экономической точки зрения такой проект, безусловно, целесообразен. Лесообеспечение, которое у нас есть в виде двух этих заводов, плюс еще приобретение ООО "Интер Форест Рус", которое только что завершили, даст нам полную обеспеченность сырьем, чтобы запитать ЦБК мощностью около миллиона тонн продукции в год. Что касается других попыток - до недавнего времени далеко не все имели реальную возможность и ресурсы, чтобы построить ЦБК. Проекты в Красноярском крае планировались различными группами частных инвесторов, но не профильными компаниями. И им не удавалось убедить банки и прочих партнеров принять участие в проекте, выстроить эффективную экономическую модель.

Как сейчас выглядит рынок этой продукции? Какие перспективы, почему вы считаете его экономически привлекательным?

Михаил Шамолин: В глобальном плане рынок целлюлозы и продукции из целлюлозы является растущим. Есть сегменты, которые падают. Это, прежде всего, газетная бумага и писчая бумага. Но есть сегменты, которые растут. Например, картон. Растет электронная торговля, он нужен в качестве упаковки товаров. Также востребована упаковка из крафт-бумаги. Она нужна для строительных материалов, продуктов питания. По всему миру идет тенденция замещения пластиковой упаковки бумажной, ее потребление растет. Идет рост и по так называемым гигиеническим бумагам. И такая устойчивая тенденция прогнозируется, как минимум, вперед лет на двадцать пять.

ЦБК - это перспектива. А какие производственные планы по продукции с высокой добавленной стоимостью у вас сейчас?

Михаил Шамолин: Перспективным считается производство пеллет. Их потребление растет во всем мире. Это биотопливо, которое не будет облагаться так называемым карбоновым налогом, в отличие от тех же угля или газа. Производятся они из отходов - опилок. Это дает возможность зарабатывать практически при любой рыночной стоимости, поскольку себестоимость опилок уже включена в себестоимость пиломатериалов. Есть более сложный вариант - пеллеты из балансовой древесины. Это уже достаточно большие затраты на заготовку, доставку. Но все зависит от рынка. Если будут высокие цены, то и это будет рентабельным.

В производстве строительных материалов мы тоже находимся на острие прогресса. Первыми в России запустили промышленное производство деревянных перекрестно-склеенных панелей (СLT). По прочностным характеристикам, износостойкости, сейсмостойкости они могут полностью заменять бетонные панели при строительстве многоэтажных жилых домов. Имея при этом нулевой карбоновый след и несравнимую с бетоном себестоимость.

Современная крупная компания - это, прежде всего, социально ответственная структура. Какие проекты реализует Segezha Group?

Михаил Шамолин: Программа социальной помощи у нас разработана индивидуально для каждого города присутствия компании. Где-то нужно, в первую очередь, помогать школам, где-то строить спортивные площадки, ремонтировать дороги, больницы, зоны отдыха. Если говорить о Лесосибирске, ты мы сейчас как раз ведем дискуссию с мэрией и краевым правительством о том, что надо сделать там. В городе очень непростая ситуация с водоснабжением. Есть необходимость в новом инфекционном госпитале. Третий важный вопрос - реконструкция центрального пожарного депо. Обсуждается и программа жилья. В городе уже давно ничего не строилось. А из этого вытекает необходимость подумать о благоустройстве парковых зон и набережной Енисея.