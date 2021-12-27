В мире
27.12.2021 16:07
Текст: Юрий Сизов

Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

Последняя неделя уходящего года у жителей почти десятимиллионной Беларуси совпала с предоставленной возможностью детально ознакомиться с проектом изменений и дополнений в Александр Лукашенко заявил, что если белорусский народ поддержит изменения Основного закона, то система управления в государстве будет отстроена заново. На сайте национального правового интернет-портала 27 декабря обнародован проект будущей Конституции для всенародного обсуждения, информирует БЕЛТА. С документом можно ознакомиться и на интернет-портале президента РБ.
Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a> Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
Фото: Белта

Как ранее сообщал "СОЮЗ", на прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что если белорусский народ поддержит изменения Основного закона, то система управления в государстве будет отстроена заново. При этом он дал понять, что опубликованный документ не будет финальным. "Он будет окончательным тогда, когда уже обсудим предложения народа по проекту".

Фото: Николай Петров/БелТа/ТАСС
Минск: Обсуждение проекта Конституции начнется на следующей неделе

Президент также не исключает, что после периода всенародного обсуждения проекта важнейшего документа государства состоится встреча в рамках рабочей группы. А затем пройдет итоговое заседание Конституционной комиссии. "И уже с готовым проектом, после того как Конституционная комиссия рассмотрит результаты работы нашей рабочей группы, утвердит их, внесем проект Конституции на референдум", - подчеркнул глава государства.

Кстати, координация работ по сбору и обобщению откликов граждан по проекту изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, вынесенному для всенародного обсуждения, уточняет агентство, проводится национальным центром правовой информации.

Сюда и будут стекаться предложения граждан страны на почтовый адрес; посредством заполнения электронной формы, находящейся на правовом интернет-портале. Свои мнения белорусы могут отправлять и в письменном виде по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой "Конституция".

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