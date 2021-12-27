Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

Как ранее сообщал "СОЮЗ", на прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что если белорусский народ поддержит изменения Основного закона, то система управления в государстве будет отстроена заново. При этом он дал понять, что опубликованный документ не будет финальным. "Он будет окончательным тогда, когда уже обсудим предложения народа по проекту".

Президент также не исключает, что после периода всенародного обсуждения проекта важнейшего документа государства состоится встреча в рамках рабочей группы. А затем пройдет итоговое заседание Конституционной комиссии. "И уже с готовым проектом, после того как Конституционная комиссия рассмотрит результаты работы нашей рабочей группы, утвердит их, внесем проект Конституции на референдум", - подчеркнул глава государства.

Кстати, координация работ по сбору и обобщению откликов граждан по проекту изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, вынесенному для всенародного обсуждения, уточняет агентство, проводится национальным центром правовой информации.

Сюда и будут стекаться предложения граждан страны на почтовый адрес; посредством заполнения электронной формы, находящейся на правовом интернет-портале. Свои мнения белорусы могут отправлять и в письменном виде по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой "Конституция".