Педиатр объяснил, как подготовиться к путешествию с ребенком

Поездка с ребенком требует времени на подготовку, считает педиатр медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Андрей Кузнецов.

Например, нужно выбрать подходящее средство передвижения, взвесив все варианты. Хотя самолет имеет свои сложности, возможно, несколько часов полета будут удобнее, чем сутки в машине. При выборе рейса стоит избегать ночных пересадок, чтобы не нарушить режим ребенка. Необходимо подготовиться к перепадам давления - у ребенка будет закладывать уши, а если он недавно болел ОРВИ или ушной инфекцией, необходимо проконсультироваться с врачом.

При путешествии на автомобиле нужно подготовиться к тому, что ребенка может укачать - потребуются салфетки и сменный комплект одежды. Также нужно придумать, чем занять малыша.

"Не рекомендуется читать, сидеть в телефоне, смотреть на движущиеся объекты за окном - так укачивает гораздо сильнее", - сказал Кузнецов в беседе с РИА Новости.

Врач советует обсудить предстоящую поездку с ребенком - как она будет проходить, чем будет заниматься семья. Также важно собрать аптечку со всеми необходимыми лекарствами и электронным термометром.