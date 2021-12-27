Переработка древесины станет возможной прямо в лесу

Превратить только что сваленную елку в доски прямо в лесу позволят новые правила переработки древесины на землях лесного фонда, подготовленные минприроды. Документ опубликован на портале размещения проектов нормативно-правовых актов.

Этими правилами разрешается строить в лесу все необходимое для переработки древесины. Помимо собственно производственной площадки это могут быть источники энергии, дороги, склады. Запустить производственную линию можно будет на арендованном или полученном в бессрочное пользование участке. После завершения работы такой лесной промышленной площадки работавший на ней предприниматель обязан обеспечить рекультивацию всей территории, за исключением лесных дорог.

Стратегия развития отечественного лесного комплекса предполагает, что к 2030 году объем производства пиломатериалов вырастет с 44,7 до 62-70 млн кубометров в год, экспорт - с 29 до 37-45 млн кубометров, а внутренний спрос - с 15,6 до 25 млн кубометров. Для этого планируется создать 50 тысяч новых рабочих мест. Часть из них появится на землях лесного фонда страны.

Размещать такие лесопромышленные объекты будут в первую очередь на нелесных землях, на месте гарей и других бросовых участках, отмечают в минприроды. По замыслу разработчиков документа, это позволит вывозить из леса не просто бревна, а уже переработанную до определенного передела продукцию.

Для лесопромышленников такое размещение объектов переработки выгодно в первую очередь сокращением логистических расходов, а также близким доступом к источникам сырья, отмечает президент национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Павел Карнаух. Однако все это будет иметь смысл только в том случае, если государство поможет со строительством дорог, подведением электричества и всей остальной инженерной инфраструктурой, добавляет он.

"Когда на лесосеке стоит дизельный станок, обстругивающий сваленные стволы, большой беды для экологии от него нет, а предпринимателям это позволяет оптимизировать транспортные расходы, - считает главный координатор лесных проектов WWF России Константин Кобяков. - Другое дело, когда на окраине леса появится целый комбинат. Даже если это гари или нелесные земли, там все равно могли бы вырасти новые деревья, а так эта перспектива отодвигается еще не неопределенный срок".

Производители смогут сократить расходы на логистику, но для лесопилок понадобится инфраструктура

Одна из проблем такой лесной промышленности - обрезки, опилки и другой производственный мусор, обращает внимание Кобяков. Если порубочные остатки, лежащие на лесосеке, по закону допустимы, то отходы деревообработки должны быть правильно утилизированы. По мнению эколога, если их ровным слоем распределить по лесу, то они станут удобрением, хотя законы такого и не предполагают. Если же оставить гниющие кучи, то от них будет только вред. Вывоз же этих отходов может оказаться слишком дорогим, считает он, и порушит всю экономическую привлекательность переработки древесины рядом с местом ее заготовки.

"В идеале земли под такими объектами надо переводить из лесного фонда в иные категории, тогда за ними будет соответствующий надзор и контроль, компенсационные мероприятия, - добавляет Кобяков. - Но это дорого и хлопотно, поэтому придумали такой своеобразный способ".