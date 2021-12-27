Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента

Вся работа администрации Кремля и самого главы государства - подготовка к выборам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, началась ли подготовка к президентским выборам.

"Подготовка к каждым выборам и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента", - пояснил Песков. "На каждых выборах президент, если принимает участие, получает кредит доверия от населения", - уточнил он.

"А сами выборы, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру, - это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие", - продолжил пресс-секретарь главы государства. "Все, что делается, это так или иначе есть подготовка", - заключил он.