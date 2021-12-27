Песков: Необходимо повысить уровень общественного иммунитета к коронавирусу

Пока эксперты стараются разобраться в последствиях распространения нового штамма коронавируса "омикрон", ясно одно: нужен больший общественный иммунитет, чем сейчас, поэтому стоит надеяться на сознательность граждан. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы.

Говоря о том, не изменились ли оценки необходимого уровня коллективного иммунитета, Песков пояснил: "С учетом появления и стремительного распространения нового штамма наши вирусологи и медики работают и пытаются понять грядущие последствия". "Пока исчерпывающих решений на этот счет быть не может - не так много информации", - сказал он.

"Однозначно одно - нужен уровень общественного иммунитета больше, чем у нас сейчас, и здесь нужно надеяться только на сознательность наших граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться", - заключил пресс-секретарь президента.