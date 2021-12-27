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27.12.2021 12:55
Рубрика: Власть

Песков оценил важность грядущих переговоров с НАТО

Текст: Кира Латухина
Линия переговоров России с НАТО по гарантиям безопасности очень важна, детали встречи пока дорабатываются. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, будет ли 12 января Совет Россия-НАТО и чего от него ожидают в Кремле, Песков заметил, что это "очень важный трек переговоров". В двух проектах - договора и соглашения - которые были переданы сначала американской стороне, а потом в целый ряд европейских столиц, содержатся инициативы России, связанные с НАТО, напомнил он. "Есть смысл помимо трека двусторонних российско-американских переговоров на этот счет также задействовать и направление переговоров Россия-НАТО", - пояснил пресс-секретарь президента.

Фото: РИА Новости
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"Это будут важные и весьма ответственные переговоры", - ожидает Песков. "Детали пока дорабатываются по дипломатическим каналам", - добавил он. На уточняющий вопрос, входит ли в эти детали и дата встречи, он ответил: "Безусловно, будет подтверждаться и переподтверждаться дата, формироваться экспертный состав делегаций, и от этого многое будет зависеть".

На вопрос о том, готова ли Москва предоставить дополнительные гарантии США и НАТО, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Владимир Путин сказал, что за неделю будет сформулирована позиция России, и это было сделано. "Теперь давайте дождемся, какая именно позиция будет сформулирована в ответ. Говорить иное сейчас было бы преждевременно", - заключил Песков.

Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США. Главное

Министерство иностранных дел России опубликовало в пятницу на своем сайте проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора.

Согласно документам, Россия, в частности, предлагает НАТО:

- исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;

- отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

- дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу;

- закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;

- подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;

- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;

- не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.

Россия также предлагает США:

- не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;

- не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;

- не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны.

Нажать для увеличения. Фото: mid.ru
Нажать для увеличения. Фото: mid.ru
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