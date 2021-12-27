Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники

Под Новый год телевидение, как обычно, раскатывает "скатерть-самобранку" со специально приготовленными угощениями. Шоу и фильмы, сериалы и мультфильмы. Если описать все сразу, то вы будете читать, а не смотреть. Поэтому обозреватель "РГ" проделала за зрителей работу по выбору и предлагает пять проектов, которые стоит не пропустить в эти новогодние праздники. И кстати, в Год Тигра особо рекомендуется пересматривать два советских фильма "Укротительница тигров" и "Полосатый рейс". Можно еще обратить внимание на документальный сериал "Король тигров" на Netflix. Все это приносит удачу - зрительская примета такая. И вот наша пятерка.

1. "Вечерний Ургант. Сiao, 2021!".

На Первом канале 1 января в 22:30. Популярное вечернее шоу продолжает итальянскую тему так полюбившуюся зрителям в прошлом году. Giovanni Urganti, Matteo Crustaldi, Alessandro Gudini, Allegra Michele и группа "Tutti Frutti" в новогоднем выпуске программы, где по традиции прозвучат самые популярные песни уходящего года. "Мы поняли, что мы недосказали то, что хотели в прошлом году. У пластинки, которая символизирует эпоху 80-х, когда все слушали итальянскую эстраду, две стороны. И это тот случай, когда пластинку хочется не сменить, а перевернуть. Мы снова переместимся в Италию, но к нам придут совершенно другие артисты, не будет никого из тех, кто пел год назад. В общем, мы будем продолжать проверять на прочность терпение итальянского и российского зрителя", - говорит Иван Ургант. Похоже, не шутит.

2. Новогодний "Голубой Огонек" 2022.

На "России 1" 31 декабря в 00:00. Есть люди в нашей стране, которых оливье не корми, дай на Новый год включить "Голубой Огонек". Без него им и шампанское не в радость, и Дед Мороз не волшебный. Канал "Россия 1" уже который год представляет зрителям шоу, который можно назвать собирательным образом всех "Огоньков". Для тех, кто привык - в этом году к вам снова придут ведущие: Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Наталия Медведева и Дмитрий Губерниев. Они напомнят, что первый "Голубой огонек" вышел в эфир 60 лет назад, в апреле 1962 года и назывался "На голубой огонек". Одним из ведущих легендарного проекта в 1964 году был Евгений Петросян, которому на тот момент было всего 19 лет.

В этом году праздничный концерт выйдет в эфире телеканала "Россия" в 25-й раз. Эстафетную палочку ведущего "Голубого огонька" 20 лет назад принял Николай Басков.

Немного из того, что будет в этом году. Сразу после поздравления Президента и боя курантов на Спасской башне - традиционный номер от квартета Валерия Меладзе, Леонида Агутина, Димы Билана и Сергея Лазарева. Зрители попадут на бродвейский мюзикл "Призрак оперы". Атмосфера начала XX века, роскошные наряды, яркие декорации, живое пламя, захватывающие дух цирковые номера, сопрано Аиды Гарифуллиной и сразу четыре Филиппа Киркорова. Сцену украсят огромные хрустальные люстры (вес каждой - 120 кг), на которые взберутся артисты Королевского цирка Гии Эрадзе. Подготовка этого номера заняла неделю. В этом году на сцену "Голубого огонька" выйдут дебютанты - Мари Краймбрери, Клава Кока и группа Galibri & Mavik. Не обойдется и без музыкальных открытий. Филипп Киркоров, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Хибла Герзмава, Григорий Лепс и Стас Михайлов представят свои новые песни.

3. Специальный выпуск программы "Квартирник НТВ у Маргулиса" - "Новогодний андеграунд".

Порадует многообразием выступлений звезд рока и популярных молодых исполнителей, а также обстановкой в стиле настоящего праздничного андерграунда с перевернутой новогодней елкой. Тяжеловесы российского рока - "ДДТ", "Би-2", The Hatters, Anacondaz, "Машина времени", "Чиж и Ко", Uma2Rman, Александр Розенбаум, Ольга Кормухина и Вячеслав Бутусов - исполнят свои всенародно известные хиты. Также в новогоднюю ночь - совместные выступления рокеров-мастодонтов и более молодых артистов, среди которых Елка, Юля Паршута, Алсу и другие. И, конечно же, добавят блеска и яркости Новогоднему "Квартирнику" мудрый, но веселый Евгений Маргулис и актриса и певица Екатерина Шпица, которая в эту новогоднюю ночь примерит на себя роль настоящего бармена.

4. Документальный фильм "Георгий Данелия. Джентльмен удачи".

На "ТВ Центре" 31 декабря в 10:45.

Его считали везунчиком, а он однажды заметил в ответ, не без горечи, но и не без гордости: "Я не снял все, что хотел. Но снял только то, что хотел…" Похоже, Георгий Данелия срежиссировал и собственную судьбу. Почему на фильм "Мимино" обиделась молодой адвокат по имени Светлана? Что за любовный треугольник всплыл в "Осеннем марафоне"? В каком фильме Георгий Данелия рассказал о том, как боролся за жизнь? И почему умолчал о гибели единственного сына? Участники фильма: Александр Адабашьян, Юрий Доронин, Галина Юркова, вдова Георгия Данелии, Вахтанг Кикабидзе, Ольга Машная, Евгений Стеблов, Иван Агапов, Виктория Токарева, Леонид Ярмольник, Сергей Скрипка.

5. "Простоквашино".

На Первом канале 2 января в 10:10

В новогодние праздники зрителей всех возрастов ждет сюрприз - легендарные герои "Союзмультфильма" вернутся на телеэкраны в новом, современном воплощении, чтобы объединить за просмотром не только детей, но и их родителей. Новые мультфильмы расскажут о приключениях Чебурашки и Крокодила Гены, Волка и Зайца из "Ну, погоди!", а также жителей деревни "Простоквашино". К гадалке не ходи - обсуждать эти мультфильмы будут все.

В "Простоквашино" мультхиту "Кабы не было зимы" теперь будет подпевать Почтальон Печкин. В новогодней серии герои создадут праздничное настроение буквально из "подручных средств" и представят "кавер-версию" знаменитой зимней композиции. Кроме того, зрители также увидят еще несколько праздничных эпизодов мультсериала - "Корпоратив", "Свидание", "Снежный лабиринт", "Музыкальная уборка". Героев озвучивают Антон Табаков, Юлия Меньшова, Павел Деревянко, Иван Охлобыстин и другие.