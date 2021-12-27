По каналам Амстердама начали курсировать беспилотные лодки под названием Roboat, которые могут перевозить до пяти человек, доставлять товары, выступать в роли контейнера для сбора мусора и даже трансформироваться в различные объекты инфраструктуры. Например, несколько таких лодок могут цепляться друг за друга специальными крюками, предназначенными для швартовки, и образовывать временные мосты или плавучие платформы.

Работает это чудо техники на электрических батареях и может трудиться без подзарядки до 10 часов. С помощью технологий GPS и LIDAR лодка сама выстраивает наиболее оптимальный путь из точки А в точку Б. Все, что нужно сделать пассажирам, - задать направление. Кроме того, специальные камеры обеспечивают обзор в 360 градусов, что позволяет обходить препятствия и избегать столкновений. Если по пути лодка встречает какой-то неизвестный ее системе объект, то она помечает его в памяти, и после разработчики анализируют эти данные.

По словам Инсе Деинемы, координатора проекта Roboat, лодка может двигаться вперед, назад и даже боком, что является ее уникальной особенностью. Разработкой аппарата занимались инженеры Амстердамского института передовых городских решений и Массачусетского технологического института. Одним из преимуществ Roboat стало то, что она может выполнять свои задачи 24 часа в сутки семь дней в неделю и, что важно, без человека на борту. Лодку лишь дистанционно контролируют операторы. В будущем ее можно будет заказывать через специальное приложение как такси, цитирует Деинему издание Dutch News. Новой технологией уже заинтересовались такие города, как Венеция, Париж, Сиэтл и Токио.