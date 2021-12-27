Полиция ФРГ расследует 11 тысяч дел о поддельных паспортах вакцинации

Подпольный бизнес по изготовлению и продаже фальшивых ковид-паспортов набирает обороты в Германии и других странах ЕС. Как подсчитала газета Tageszeitung после опроса ведомств по уголовным делам земель ФРГ, под Новый год немецкие правоохранители разбирают более 11 тысяч дел о мошенничестве с сертификатами о вакцинации. На одну только Баварию приходится 3070 случаев. И это лишь малая толика преступлений, которые удалось раскрыть.

Группа в одном из мессенджеров, собравшая 73 тысячи подписчиков, открыто предлагает паспорт о вакцинации без прививки за 150 евро "с оплатой в криптовалюте". На некоторых онлайн-платформах "прейскурант" доходит до 350 евро. Оцифровка, то есть фактическая легализация бумажных фальшивок в неких "прикормленных" аптеках стоит дороже. Фейки процветают не только онлайн. В Касселе полиция изъяла 800 бланков о прививках у владельца паба, чья предприимчивость явно выходила за рамки сферы общепита. На стопку фальшивых документов случайно наткнулся арендодатель, когда пришел снять показания за электричество. Полиция земли Саар отстранила от службы женщину-офицера, которая штамповала и сбывала ковид-паспорта "вместе с возлюбленным". Под стражу взяты 41-летний мужчина из Нюрнберга и 36-летний житель Меммингена: у обоих нашли целые партии поддельных сертификатов с печатями, подписями и голограммами.

В немецких СМИ нет данных о том, чтобы кто-то сел в тюрьму за подделку ковид-паспорта

При этом немецкие СМИ до сих пор не сообщали о показательных судебных процессах в отношении изготовителей и покупателей липовых паспортов вакцинации. "Политики слишком поздно осознали масштабы проблемы: до конца ноября подделка сертификатов не каралась законом", - отмечает TAZ. После поправок в УК за "коммерческую торговлю" фейковыми паспортами в Германии можно схлопотать до пяти лет тюрьмы. За предъявление такого паспорта в аптеке с целью получить на его основании электронный сертификат предусмотрен штраф или лишение свободы на два года. Но правоохранители предпочитают пока вести предупредительную агитацию.

В соседней Австрии до сих пор самым суровым наказанием за подделку ковид-паспорта стал штраф в размере 1600 евро. Хотя в теории за такое можно угодить на год за решетку, сообщает телерадиокомпания ORF. Впрочем, куда неприятнее сам факт уголовного разбирательства. "Фигуранта заносят в реестр судимости. Впоследствии это может негативно повлиять на поиск работы", - признают в прокуратуре Зальцбурга. А вот австралийский опыт: правительство штата Новый Южный Уэльс недавно утвердило наказание как за изготовление медицинских фальшивок, так и за попытку воспользоваться ими для посещения баров, клубов и других заведений. Тюремный срок весьма невелик - всего полгода. Зато штраф доходит до 11 тысяч евро.