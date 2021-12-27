Порошенко на Украине ждет арест

Бывший и нынешний президенты Украины продолжают увлеченно выяснять, кто из них больший государственный изменник. В ответ на уголовное дело из-за покупки угля в республиках Донбасса верные Порошенко депутаты подали в прокуратуру (ОГПУ), бюро расследований (ГБР) и Службу безопасности (СБУ) заявления о совершении Зеленским аналогичного преступления.

Причем совершил он его, как утверждают заявители, в интересах олигарха Коломойского. Кроме того, Зеленский вызван в суд в качестве свидетеля по делу Порошенко: его адвокаты требуют от действующего президента обнародовать полные записи так называемых пленок Медведчука, на основании которых Зеленский и обвинил Порошенко в госизмене. Сам экс-президент считает все доказательства сфальсифицированными и будет доказывать это в суде.

В свою очередь офис генпрокурора уже определился с мерой пресечения, которую будет требовать у суда в случае появления Порошенко на родине: арест либо залог в сумме миллиарда гривен (около 35 миллионов долларов). Более того, в суд Порошенко должен быть доставлен под стражей.

Другое дело, что, хотя сам Порошенко и обещает уже в январе вернуться на родину из своего внезапного "дипломатического турне", уверенности в том, что он сам согласится надеть на себя наручники и пойти по стопам Юлии Тимошенко или Надежды Савченко, ни у кого нет. Собственно, именно этого - как можно более длительной неявки обвиняемого - и ждут у Зеленского, рассчитывая потратить это время на его дискредитацию и атаки на бизнес. Тем более что западные посольства не требуют немедленного снятия обвинений с Порошенко, а лишь выражают надежду на "неполитизированное расследование". С другой стороны, творимый Зеленским "беспредел" только утвердит его политических оппонентов (Ахметова, Авакова, Яценюка, Гройсмана, Кличко и прочих) в бесперспективности каких-либо договоренностей с командой Зеленского, и бумеранг к нему вернется до конца президентского срока.