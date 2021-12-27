Правительство дополнительно выделит более 61 млрд рублей на проект МС-21

Правительство направит дополнительно более 61 миллиарда рублей на проект среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги пойдут на опытно-конструкторские работы, импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание.

"Это средства в рамках так называемого опережающего финансирования, для того чтобы уже в ближайшее время решить задачи, которые поставил перед нами президент: обеспечить надежность и исправность выпускаемых самолетов и, конечно, поставку запасных частей, узлов и агрегатов", - отметил глава кабмина. Эти шаги позволят наладить стабильную загрузку отечественных предприятий авиастроения.

Мишустин напомнил, что на днях свой первый полет совершил МС-21 с крылом из российских композитных материалов. Премьер поздравил всех инженеров, разработчиков и конструкторов, благодаря которым создана такая современная машина.