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27.12.2021 20:14
Рубрика: В мире

Правительство Греции объявило новые антиковидные меры

Текст: Денис Кабанов (Афины)

В Греции с 3 января 2022 года вводится ряд новых ограничительных мер, призванных затормозить волну пандемии коронавируса, нарастающую из-за распространения нового штамма "омикрон". О нововведениях объявил на брифинге министр здравоохранения Танос Плеврис.

В частности, с 3 по 16 января предприятия общепита и увеселительные заведения будут закрываться не позднее полуночи. За одним столом смогут сидеть не более, чем шесть посетителей, а расстояние между столами должно составлять не менее метра. Ношение маски повышенной защиты (FFP2/KN95) либо сразу двух масок станет обязательным в общественном транспорте, в супермаркетах и в местах большого скопления людей. Эти же маски обяжут надевать и персонал заведений общественного питания.

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На стадионы будут пускать только вакцинированных граждан, а заполненность арен не должна составлять более 10 процентов от общей вместимости и не должна превышать одной тысячи человек. Не менее 50 процентов сотрудников частного и государственного секторов будут переведены на удаленный режим работы.

В понедельник в Греции зарегистрировано 9284 новых случаев заражения коронавирусом. Это число стало новым отрицательным рекордом для страны с момента начала пандемии.

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