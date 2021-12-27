Правительство поддержало проект о штрафах для спортагентов без лицензии

Законопроект о штрафах до 400 тысяч рублей за работу спортивных агентов без аккредитации будет заново внесен в Госдуму в начале следующего года, правительство поддержало инициативу. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту.

Согласно законопроекту, который подготовлен ко внесению в Госдуму, за отсутствие аккредитации спортивный агент будет оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей, если выступает как физическое лицо, и до 400 тысяч рублей, если в качестве агента выступает юридическое лицо.

Авторами инициативы выступили депутаты ГД Борис Пайкин и Владислав Третьяк. Как сообщил журналистам Пайкин, кабмин уже поддержал поправки. Необходимость их принятия он объяснил тем, что деятельность таких агентов наносит урон отдельно взятым спортсменам, которые заключают договор на кабальных условиях и львиную долю своего дохода вынуждены отдавать спортивному агенту.

"Кроме того, страдает отечественная спортивная индустрия в целом, ведь такие агенты в погоне за наживой переманивают талантливых молодых спортсменов за рубеж", - добавил депутат. Там те лишаются возможности для профессионального развития и карьерного роста.

Ранее профильный комитет вернул авторам документ, поскольку отсутствовал необходимый для поправок в КоАП отзыв правительства.