Психологи призвали приостановить опасный эксперимент над 9-летней студенткой

Случай с 9-летней студенткой факультета психологии МГУ Алисой Тепляковой может повлечь серьезные нарушения психического развития девочки. Об этом говорит в своем обращении известный психолог, академик РАО и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Асмолов.

Напомним, Алиса Теплякова этим летом сдала ЕГЭ и поступила на платное отделение психфака МГУ, став самой юной первокурсницей вуза за последние годы. Алиса проходила школьную программу на домашнем обучении с родителями. Девочка стала героиней разных телешоу, куда приходила с отцом. Однако эксперты в области детской психологии и неврологии уверены - ситуация не лучшим образом отразится на развитии ребенка.

"С экспертной точки зрения данная ситуация являет собой ни что иное как неапробированный эксперимент..., не учитывающий познавательные и личностные закономерности развития детей этой возрастной категории", - пишет Александр Асмолов, обращаясь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву. - Существует большая вероятность, что подобный социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития Алисы Тепляковой".

В обращении также есть просьба взять ситуацию под контроль и выйти с предложением о "приостановке опасного социально-педагогического эксперимента".

Мнение

С сенсации о том, что студенткой МГУ стала 9-летняя Алиса Теплякова, начался этот учебный год. Да, далеко не первый подобный феномен. Но один из первых, когда абитуриент по возрасту "не вышел" даже из начальной школы. В российские вузы поступали ребята и в 15, и в 12 лет. Но даже в этих случаях такие резкие "взлеты" нередко заканчивались болезненными "падениями". Гений ли Алиса? Правы ли родители, так активно "продвигая" ее способности? По мнению академика РАО, профессора Марьяны Безруких, талант не имеет ничего общего с попытками выраcтить гения.

- Действительные гении рождаются редко, не заметить их сложно: отличительная особенность гения - непреодолимое стремление заниматься своим делом. Творческие способности, как правило, проявляются в раннем возрасте, другие таланты - к 10-12 годам, - рассказала в интервью "РГ" Марьяна Безруких. - Но истинный талант не имеет ничего общего с популярной сегодня "дрессировкой" маленьких детей и попытками искусственно вырастить "гения". Известный американский психолог Льюис Термен, посвятивший свою жизнь изучению одаренности, сформулировал несколько важных советов для родителей, которые заметили одаренность своего ребенка: "Не ставьте своего ребенка в положение вундеркинда. Не заставляйте выставлять себя на показ. Позвольте ему нормально общаться в играх. Поощряйте его хобби. Предлагайте лучшие книги, но помните, что книги - это еще не все". К этим советам стоит прислушаться.