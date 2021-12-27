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27.12.2021 16:17
Рубрика: Власть

Путин назвал число граждан Таджикистана в России

Текст: Кира Латухина

В России сейчас около миллиона приезжих из Таджикистана, отечественная экономика заинтересована в квалифицированных и трудолюбивых людях. Об этом заявил президент Владимир Путин на переговорах с главой этой республики Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Много очень желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживает сегодня или работает на временной основе около миллиона человек из Таджикистана", - заметил российский лидер. "Если в позапрошлом году они перевели домой где-то 1 млрд 800 млн долларов, то в прошлом году в связи с этой пандемией, конечно, количество работающих людей сократилось, и 1 млрд 700 млн получилось", - оценил Путин. "Но, как и договаривались, мы с вами решаем вопросы, связанные с этими миграционными потоками, чтобы поддержать и экономику Таджикистана, и людей. И наша промышленность, экономика в целом заинтересованы в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей", - подчеркнул он.

"Мы говорили о том, что как раз подготовка в рамках изучения русского языка - самый верный способ адаптации людей для того, чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно", - заключил президент РФ.

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