Путин назвал военную базу РФ в Таджикистане значимым элементом безопасности

Россия, как и Таджикистан, обеспокоена ситуацией на границе республики и Афганистана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге.

"Таджикистан - один из наших верных, надежных, близких союзников. Мы развиваем отношения очень активно по всем направлениям, это касается в том числе и вопросов безопасности", - заметил российский лидер. "Сейчас ситуация на границе с Афганистаном - мы с вами в постоянном контакте находимся - вызывает известную тревогу и озабоченность. И это объективные обстоятельства, и я разделяю эту озабоченность", - добавил он.

"Мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время в соответствии с нашими договоренностями были осуществлены необходимые поставки вооружений и техники для того, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана, чтобы он мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые используются извне в отношении вашей страны", - подчеркнул Путин. "И наша военная база, которую мы с вами создали в свое время, развивается, это один из значимых элементов безопасности в регионе", - оценил он.

"Знаю, что вы тоже в постоянном контакте с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете нашим военным для того, чтобы они жили в нормальных условиях. Будем работать и дальше по этому направлению", - заключил президент РФ.