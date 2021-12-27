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27.12.2021 16:59
Рубрика: Власть

Путин поговорил по телефону с юным "пожарным"

Текст: Кира Латухина
Президент исполнил мечту пятилетнего мальчика, который мечтал почувствовать себя пожарным. Напомним, его желание Владимир Путин выбрал в числе трех, участвуя в акции "Елка желаний".
Владимир Путин во время телефонного разговора с участниками акции "Ёлка желаний". Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Владимир Путин во время телефонного разговора с участниками акции "Ёлка желаний". Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Владимир Путин во время телефонного разговора с участниками акции "Ёлка желаний". Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Пятилетний Осор из Бурятии побывал на экскурсии в пожарной части Улан-Удэ, осмотрел музейную комнату и получил в подарок форму огнеборца. Вместе с родителями и старшим братом малыш смог насладиться праздничным концертом по случаю Дня спасателя.

Фото: Елка желаний / vk.com
Путин поговорил по телефону с мечтавшим о гитаре мальчиком из Подмосковья

Путин позвонил ребенку и поздравил его как будущего спасателя с праздником. "Ты всегда хотел быть пожарным", - заметил он и спросил, было ли интересно на экскурсии и что малыш увидел. "Тушил пожар? У тебя получилось? Молодец, здорово", - похвалил президент и пообщался с родителями мальчика. "Постараемся, чтобы как можно большее количество людей имели возможность воспользоваться препаратами. И будем увеличивать возраст тех, кто получает - за 18 лет", - сказал глава государства.

У Осора мышечная дистрофия Дюшенна - редкое неизлечимое генетическое заболевание, он передвигается в инвалидной коляске. Президент связался с министром здравоохранения, чтобы выяснить, как помочь ребенку, Михаил Мурашко сообщил, что есть поддерживающее лекарство, и записал все данные.

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