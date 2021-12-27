Путин помог получить квартиру семье мечтавшего о гитаре мальчика

Президент снова поговорил по телефону с подростком, мечту которого он пообещал выполнить в рамках акции "Елка желаний". 14-летний Марк из Подмосковья теперь будет не только играть на гитаре, но и жить в новой квартире​​​.

Когда Владимир Путин первый раз звонил мальчику, то узнал, что тот с мамой живет у друзей - многодетной семьи, и пообещал помочь и тем, и другим. "Гитару ты получил?" - спросил он сейчас Марка по телефону. "Да, еще тогда получил, спасибо", - радостно ответил подросток. "Я вот о чем подумал. Тебе нужно же будет заниматься, тренироваться, тебе же еще подарили сертификат на обучение... А где заниматься-то, у вас там народу много там, где ты живешь, места не так много, там еще маленькие дети ведь есть. Поэтому я подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой, так ведь удобнее будет", - заметил Путин.

Марк обещал, что когда научится, сыграет президенту песню Высоцкого "Высота". "Вот это правильно", - одобрил глава государства и пожелал мальчику больших высот и в музыке, и в жизни, попросил передать трубку маме и поздравил семью с Новым годом.

Владимир Путин помог и многодетным, у которых гостил Марк с мамой. "А что вы отказывались от дома? Да ладно. Как это недостойны?" - удивился он. "У вас шестеро детей и седьмой еще будет, Бог даст... Это говорит о том, что добрые дела никуда не пропадают, не исчезают, и они должны преумножаться. Будем считать, что так это и происходит", - заключил он.