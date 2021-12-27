Путин встретится с Рахмоном и позанимается "Елкой желаний"

Президент три дня будет работать в Санкт-Петербурге. Во вторник, 28 декабря, состоится неформальный саммит СНГ, на следующий день запланирована беседа с белорусским лидером. А в понедельник, 27 декабря, Владимир Путин проведет отдельные переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такая неделя СНГ, неделя наших стратегических партнеров", - заметил Песков. Путин и Рахмон продолжат беседу за рабочим завтраком - вопросов на повестке немало. "Это страна, с которой нас связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, мы союзники по интеграционным форматам, очень много граждан Таджикистана работает у нас, мы вместе отвечаем на вызовы нестабильности на границах и так далее", - сказал пресс-секретарь президента.

"До начала переговоров Путин позанимается делами, связанными с "Елкой желаний", в плане того, как выполняются просьбы детей, которые на эту елку повесили свои пожелания", - анонсировал Песков. Напомним, что президент выбрал три желания, с двумя ребятишками он уже переговорил по телефону, расспросив о впечатлениях от исполнения мечты.