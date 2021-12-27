Радзиховский: Когда бы и как бы ни "прошел ковид", постковидный синдром с нами останется

Как известно, в конце года положено подводить итоги. На сей раз эти итоги всем известны наизусть. Ковид. Все прочие новости - политика, геополитика, идеология, даже экономика и инфляция - на таком фоне кажутся всего лишь "светской хроникой", Лебединым озером 19 августа… Все обязательные номинации - "событие года", "человек года", "открытие года", "разочарование года", "мем года", "песня года", "книга года", "клип года" - просто пусты. Ни о чем…

22 июня 1941 г. по лондонскому радио выступил Черчилль, "злейший враг коммунизма", как он себя называл. Объявив о полной поддержке СССР, он сказал, что видит русских женщин и мужчин, которые молятся, "ибо бывают такие времена, когда молятся все".

Да, это точно, бывают. Вот сейчас такое время…

На этот НГ во всем мире все - белые, желтые, черные, любых сексуальных и политических ориентаций, олигархи и бомжи, ваксеры и антиваксеры, верующие в любых богов и неверующие в любых богов, "люди доброй воли" и "злой воли", полицейские и воры, все, все, все молятся, ЧТОБЫ "ВСЕ ЭТО" НАКОНЕЦ ЗАКОНЧИЛОСЬ. Закончилось в 2022-м.

Под НГ пришел "омикрон". Одни робко надеются, что, может, этот Дед Мороз - свет в конце тоннеля, более слабая форма. Другие мрачно говорят, что это, наоборот, встречный поезд, высоченная заразность и новый гигантский всплеск…

Понятно, профан вроде меня не может обсуждать медицинскую сторону проблемы. Но раз уж под НГ "надо говорить" - скажу о другом.

Когда бы и как бы ни "прошел ковид", постковидный синдром с нами останется.

Ковид часто сравнивают с "испанкой". Возможно, в медицинском смысле это разумно, но социально от "испанки" мало что изменилось. А от ковида - очень много.

Когда бы и как бы ни "прошел ковид", постковидный синдром с нами останется

11 сентября 2001 г. все журналисты (я был, понятно, в их числе) поспешили объявить Начало Новой Эпохи. Ничего похожего. Один из самых страшных (самый страшный?) терактов в истории так и остался самим собой - терактом, не больше не меньше. Изменились правила воздушных перелетов, государства усилили слежку за террористами, но, в сущности, жизнь, социальная система остались "сами собой". Сейчас - не то.

Не будем бросаться громкими словами ("Конец Истории", "Начало Новой Эпохи" и т.д.), но перемены очевидны, не видеть их нельзя.

Массовая работа на удаленке. Понятно, многие вернутся на свои привычные рабочие места, но далеко не все. То же самое - интернет-торговля, доставка продуктов, вещей. Они и так должны были развиваться, но получили гигантское ускорение, примерно как работы по ядерной физике в 1940-50 годы в связи с бомбой.

В начале пандемии много говорили про "чипирование". Это казалось какой-то фэнтези. Ничего похожего - уже очевидно, что в той или иной форме какой-то чип, как хранитель массы информации, как замена привычных документов (паспорт?), обречен войти в нашу жизнь.

Мы знаем термины - "демократическое" или "авторитарное" государство, "правовое", "полицейское"… Теперь мы узнали Медицинское Государство. И эта Власть, пожалуй, самая жесткая, самая дотошная. На то и медицина - ведь речь-то идет о "праве на жизнь", а оно одно сразу перевешивает все другие права. Я далек от оценок по шкале "хорошо" - "плохо". Просто это - так. И где пределы этого нового Государства - сегодня не скажет никто.

Среди всех видов конфликтов, которые разделяют и структурируют человечество, появился новый: ваксеры - антиваксеры. Данные вакцины могут уйти (или не уйти?), но само это разделение останется. И хотя антиваксеры часто люди "консервативно-традиционных ценностей", религиозные и т.д., но данное деление - принципиально новое. Сколько угодно и ваксеров, которые придерживаются религиозных взглядов, сколько угодно и антиваксеров, которые в других вопросах вполне себе "модернисты". Тут иной, во многом более глубокий водораздел.

В начале пандемии много говорили, что воссоздаются национальные границы-барьеры, что ковид разрушает глобализм. По-моему нет ничего более далекого от правды. Все ровно наоборот: во всем мире - одинаковые штаммы, сходные вакцины, стандартные протоколы лечения, схожие методы разных правительств, а власть ВОЗ часто сильней власти национальных правительств. По крайней мере сотни миллионов людей интересуются вовсе не тем, что говорят в "их" парламентах, а тем, что объявляет ВОЗ. И эта Власть тоже никуда не денется, хотя, конечно, примет иные формы.

Люди увидели и ощутили огромную власть чиновников, экспертов, "медицинско-промышленного комплекса (МПК)"

Может быть, самое главное социальное ноу-хау пандемии в том, что Глубинное Государство хотя бы отчасти всплыло на поверхность общества.

Люди увидели и ощутили огромную власть чиновников, экспертов, "медицинско-промышленного комплекса (МПК)", куда более мощного, чем всем известный ВПК. Причем если ВПК свой звездный час, видимо, пережил вместе с гонкой вооружений и Высокой Геополитикой, то век МПК только начинается. И это понятно - от себя, своего тела, своего здоровья не убежишь.

На фоне гигантской реальной власти чиновников и экспертов бледно выглядит "законодательная ветвь", представительская власть. Похоже, что разочарование в ее возможностях наступает во многих странах Запада (что касается нашей страны, то особого "очарования" и раньше в народе не было).

Я перечислил только некоторые особенности того нового пазла, который складывается в социальной реальности на наших глазах. Другие его грани - "зеленая экономика" (борьба с "глобальным потеплением"), "трансгуманизм", "виртуальная реальность"…

Новый, небывалый Мир. А вот начинается новый виток спирали традиционно для Истории - с Великих Потрясений.