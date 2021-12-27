Ракета "Союз" со спутниками OneWeb стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала 27 декабря с космодрома Байконур. Трансляцию запуска космических аппаратов на своем сайте вел Роскосмос.
В течение 3,5 часа спутники в несколько этапов будут поочередно отделяться от российского "разгонника".
Запуск сразу 36 спутников OneWeb с космодрома в Казахстане происходит впервые. С этим пуском низкоорбитальная группировка британской компании достигнет 394 спутников.
Для 2021 года этот старт стал 24-м пуском российских космических ракет и 14-м - с Байконура.