Ракета "Союз" со спутниками OneWeb стартовала с Байконура

В течение 3,5 часа спутники в несколько этапов будут поочередно отделяться от российского "разгонника".

Запуск сразу 36 спутников OneWeb с космодрома в Казахстане происходит впервые. С этим пуском низкоорбитальная группировка британской компании достигнет 394 спутников.

Для 2021 года этот старт стал 24-м пуском российских космических ракет и 14-м - с Байконура.