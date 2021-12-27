Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 421-ФЗ "О внесении изменения в статью 28 Федерального закона "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Внести в статью 28 Федерального закона от 11 июля 2011 года N 190-ФЗ "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4281) изменение, дополнив ее частью 3 следующего содержания:

"3. Размещение твердых очень низкоактивных радиоактивных отходов, твердых низкоактивных радиоактивных отходов, образовавшихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по переработке минерального сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов на созданных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона промышленных объектах, осуществляется в пунктах хранения радиоактивных отходов, образовавшихся при добыче и переработке урановых руд, на основании решения Правительства Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин