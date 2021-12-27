Дептранс Москвы попросил агрегаторов такси не завышать цены в праздники

Столичный департамент транспорта обратился к агрегаторам такси с просьбой не завышать тарифы в новогодние праздники.

"Мы понимаем, что законы не регулируют тарифы, и все же обращаемся к агрегаторам: очень просим вас устанавливать адекватные цены и не поднимать стоимость поездок в канун Нового года и новогодних каникул, - сообщает пресс-служба ведомства. - Такси должно оставаться комфортным, доступным и удобным".

Дептранс направил в адрес крупных агрегаторов и таксомоторных компаний официальное письмо. Ведомство просит проинформировать пассажиров о повышающем коэффициенте, а также разместить на передней панели в салоне машин информацию о тарифах, чтобы в любой момент можно было свериться с ценой в приложении.