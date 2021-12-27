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27.12.2021 14:49

Депутаты Липецкого облсовета проконтролируют рост доходов бюджетников

Липецкий областной Совет одобрил изменения в Закон "Об оплате труда работников областных государственных учреждений". Документ устанавливает индексацию зарплаты работников областных государственных учреждений на 6 процентов с 1 января 2022 года.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

На данные цели областным бюджетом предусмотрено 972,4 миллиона рублей. Индексация коснется более 40 тысяч работников. В их число войдут врачи, средний и младший медицинский персонал, педагоги, работники культуры и социальной службы, а также специалисты центров занятости населения, учреждений ветеринарии, лесного хозяйства, транспорта, молодежной политики, СМИ, физкультуры и спорта.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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Кроме того, заработную плату проиндексируют сотрудникам общеотраслевых должностей - это бухгалтеры, юристы, экономисты, инженеры, программисты, администраторы и другие.

На сессии депутат облсовета Владимир Сериков поднял вопрос о необходимости не допустить повышения окладов за счет снижения премиального фонда. Он предложил провести мониторинг роста реальных доходов бюджетников через некоторое время после индексации.

- Индексация зарплат бюджетников - это правильная инициатива, нужная. Но очень важно не допустить ситуации, когда оклад повышается, а премиальный фонд снижается, - сказал депутат.

- Я подчеркну, что в этом году увеличивается не только оклад. Фонд оплаты труда в целом вырос на 6 процентов, учитывая надбавки. Мы на ежеквартальной основе проводим мониторинг среднего уровня оплаты труда. Подумаем, как рассмотреть этот вопрос более предметно, - ответила начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

Депутаты возьмут этот вопрос на контроль.

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