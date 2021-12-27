Липецкие молодые педагоги и лесники получат дополнительные подъемные

Для получения новых выплат молодые педагоги должны устроиться не менее, чем на одну ставку и отработать в школе не менее двух лет. Подъемные предусмотрены не только для учителей, но и для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов.
Также установлены меры социальной поддержки для начинающих специалистов лесного хозяйства. Для них предусмотрены единовременные социальные выплаты - 60 тысяч рублей и еще по столько же ежегодно в течение первых трех лет работы.
- Мы надеемся, что дополнительные меры поддержки помогут привлечь специалистов и в сферу образования, и в наши лесничества. Сегодня здесь дефицит кадров, особенно молодых специалистов, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.
В тоже время председатель комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи Сергей Пожидаев подчеркнул, что есть еще вопросы, которые требуют проработки, депутаты взяли их на контроль.
- Наш комитет запланировал на 2022 год серьезную работу в этом направлении, - сказал Сергей Пожидаев. - Мы планируем создать рабочую группу для подготовки предложений по поддержке молодых специалистов, приходящих работать в детские сады. Уже в 1 квартале мы рассмотрим реализацию программы "Земский учитель". Обсудим дополнительные механизмы для привлечения учителей на сельскую территорию.