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27.12.2021 14:44

Липецкие молодые педагоги и лесники получат дополнительные подъемные

Липецкий областной Совет депутатов утвердил изменения в Закон "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб". Согласно поправкам все начинающие педагоги, которые сразу после вуза пришли работать в школу, получат единовременную выплату из областного бюджета. Ее размер - 120 тысяч рублей.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Для получения новых выплат молодые педагоги должны устроиться не менее, чем на одну ставку и отработать в школе не менее двух лет. Подъемные предусмотрены не только для учителей, но и для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов.

Фото: Липецкой областной Совет депутатов
Молодым липецким учителям и лесникам будут платить подъемные

Также установлены меры социальной поддержки для начинающих специалистов лесного хозяйства. Для них предусмотрены единовременные социальные выплаты - 60 тысяч рублей и еще по столько же ежегодно в течение первых трех лет работы.

- Мы надеемся, что дополнительные меры поддержки помогут привлечь специалистов и в сферу образования, и в наши лесничества. Сегодня здесь дефицит кадров, особенно молодых специалистов, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

В тоже время председатель комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи Сергей Пожидаев подчеркнул, что есть еще вопросы, которые требуют проработки, депутаты взяли их на контроль.

- Наш комитет запланировал на 2022 год серьезную работу в этом направлении, - сказал Сергей Пожидаев. - Мы планируем создать рабочую группу для подготовки предложений по поддержке молодых специалистов, приходящих работать в детские сады. Уже в 1 квартале мы рассмотрим реализацию программы "Земский учитель". Обсудим дополнительные механизмы для привлечения учителей на сельскую территорию.

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