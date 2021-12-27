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Рубрика: Происшествия

Мособлсуд вынес приговор по делу об убийстве бывшего спецназовца

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
В понедельник в Мособлсуде завершился процесс по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых оказались сразу 9 человек, так или иначе причастных к убийству в подмосковном Красногорске бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Молодой человек со своей девушкой проходил мимо бара, возле которого шла драка. Причем силы сторон явно были не равны. Парень решил остановить драку и даже выстрелил для этого в воздух из травматического пистолета. Но тем самым только раззадорил драчунов, и они свою агрессию направили на него.
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"1 июня 2019 года в деревне Путилково директор кафе Гурген Агаян беспричинно потребовал от двух посетителей - врачей-реаниматологов - покинуть заведение. В конфликт вступили еще 9 человек, подошедшие к кафе в состоянии алкогольного опьянения, и начали драку. Получив сильный удар в область головы, один из врачей потерял сознание и упал, второй - пытался оказать сопротивление, но был ранен ножом в область живота и лежал, истекая кровью. При этом 4 человека продолжали наносить ему удары, а семеро окружили их", - рассказали в Следственном комитете РФ.

Когда драку попытался пресечь Белянкин, Гамлет Айрапетян, Грант Айрапетян и Сергей Ходжаян подвергли избиению уже его самого. Ходжаян ударил ножом парня, пока братья Айрапетяны удерживали его. Суд приговорил Ходжаяна к 20 годам лишения свободы, Гранта - к 18, а Гамлета - к 17 годам заключения. Все признаны виновными в убийстве "лица в связи выполнением им общественного долга", совершенном группой лиц, и отправятся в колонию строгого режима.

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