Мособлсуд вынес приговор по делу об убийстве бывшего спецназовца

"1 июня 2019 года в деревне Путилково директор кафе Гурген Агаян беспричинно потребовал от двух посетителей - врачей-реаниматологов - покинуть заведение. В конфликт вступили еще 9 человек, подошедшие к кафе в состоянии алкогольного опьянения, и начали драку. Получив сильный удар в область головы, один из врачей потерял сознание и упал, второй - пытался оказать сопротивление, но был ранен ножом в область живота и лежал, истекая кровью. При этом 4 человека продолжали наносить ему удары, а семеро окружили их", - рассказали в Следственном комитете РФ.
Когда драку попытался пресечь Белянкин, Гамлет Айрапетян, Грант Айрапетян и Сергей Ходжаян подвергли избиению уже его самого. Ходжаян ударил ножом парня, пока братья Айрапетяны удерживали его. Суд приговорил Ходжаяна к 20 годам лишения свободы, Гранта - к 18, а Гамлета - к 17 годам заключения. Все признаны виновными в убийстве "лица в связи выполнением им общественного долга", совершенном группой лиц, и отправятся в колонию строгого режима.