На ЦКАД украли ограждения на сумму более 2,5 миллиона рублей

Представитель одной из компаний, обслуживающих Центральную кольцевую автомобильную дорогу, обратился в дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово и сообщил о хищении металлических фрагментов дорожного ограждения на участке возле деревни Борисово. Сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний местный житель. Он признался, что похищал металлические конструкции для последующей продажи в пункт приема металла.

С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.