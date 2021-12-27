На Кузнецком мосту открылась выставка дизайнерских елок

Одна из самых необычных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" расположена на Кузнецком мосту. Здесь 16 дизайнеров, музыкантов, артистов балета и других знаменитостей необычно украсили новогодние деревья. На какие ели стоит обратить особое внимание, рассказали "РГ" авторы проектов и первый заместитель руководителя аппарата мэра, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Выставка-парад необычных елок открыта на площадке перед ЦУМом. К слову, здесь уже шестой год проходят подобные смотры. В этом году участники проекта украшали ели на тему "Елки больших городов. Новогодние традиции". Каждый смог выбрать любимый город, и на основе своих впечатлений, символов и традиций рассказать зрителям о выбранном месте, дать прочувствовать атмосферу далекой страны. Как оказалось, далеко не все ели можно разгадать по оформлению.

Например, дизайнер Сергей Ефремов рассказал "РГ", что его елка изначально называлась просто - "Золотая". "Знаете, когда начали отмечать Новый год в России, вешали на ель самое ценное, что было в доме: золотые украшения, бриллианты, меха, а позже - карманные часы и многое другое, - уточнил Ефремов. - Я решил вспомнить эту традицию. Поэтому все украшения (птицы, карманные часы, банты и шары) выполнены в одном цвете - золотом. Уже потом елку переименовали в "Берлин". А домашнюю елку оформил под наступающий год Тигра. Ее цвет - рыжий, а игрушки как рисунок на шкуре этого зверя".

"А моя елка называется "Нью-Йорк". И это сразу видно. Город выбрала потому, что там вручают "Оскар". А я недавно снялась в сериале. Может, со временем и у меня будет такая награда", - рассказывает телеведущая Алла Михеева, пришедшая на смотр с французским бульдогом по кличке Шнапс. Действительно, на елке Аллы можно найти многочисленные фигурки "Оскара", звезды с именами актеров и золотые шары.

Необычная музыкальная елка "Вена" получилась у Юрия Башмета. Украшена она партитурами Моцарта, Берга, светящимися нотами и бантами.

Некоторые авторы вспомнили не только традиции, но и литературу стран. Поэтому здесь есть и елка, посвященная больше Гарри Поттеру, чем Лондону.

"К сожалению, когда выбирали города, моя любимая Москва оказалась занята, второй в списке любимых - город Лондон, - рассказывает "РГ" дизайнер Алиса Боха. - Его еще очень любит моя старшая 9-летняя дочь Вера. Поэтому идея украсить московскую елку в духе Лондона принадлежит нам обеим. Вместо звезды ее украшает распределительная шляпа. А игрушки выбрали в виде сов, волшебных палочек, инициалов героев, необычных плетеных шаров".

Елку "Москва" сделала дизайнер Яна Расковалова, повесив игрушечный кремль, красные звезды, аксельбанты. Еще здесь есть елки "Дубай" с шарами, внутри которых сделаны изображения основных достопримечательностей. Есть ель с поцелуями - "Париж", "Лиссабон" с необычными трамвайчиками, "Копенгаген" с иллюстрациями детских книг и многое другое.

Как рассказала один из организаторов акции Юлия Барановская, это не просто елки, а еще и благотворительная акция. "Дизайнеры сделали аналогичные небольшие елки и приготовили подарки для детей из детских домов, - рассказывает Барановская. - Так что эти деревья еще и исполняют желания тех, кому нужна любовь, поддержка, тем, у кого нет семьи".

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк добавил, что эти елки и самим москвичам и гостям города смогут поднять настроение. "Работы соединили впечатления от разных городов, их главные символы и новогодние краски, чтобы передать атмосферу праздника и помочь открыть для себя что-то новое и интересное, - рассказал Немерюк. - Сейчас закрыты границы, но с помощью этих елок, москвичи и гости города смогут совершить настоящее путешествие в другие страны".

Посмотреть на эти ели и побывать на всех 27 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" можно до 9 января.