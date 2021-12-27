Ракова: В Москве не планируют прекращать лечение больных COVID с помощью плазмы

Отказываться от лечения больных коронавирусом с помощью плазмы в Москве не планируется. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Как говорят наши врачи ведущих клиник, здесь при применении данного вида терапии очень важно правильно попасть в терапевтическое окно, - объяснила она в интервью РИА Новости. - Говоря медицинским языком, применять плазму они считают необходимым в тот период, когда у человека острая фаза коронавируса, собственные антитела не выработаны, а риск тяжелого течения коронавируса очень высок". Если же человек на ИВЛ, то применять плазму не следует, подчеркнула Ракова.

При этом, напомнила она, плазма переболевших ковидом используется и как сырье для препарата "Ковид-глобулин". Он, по словам заммэра, особенно важен при появлении нового штамма.