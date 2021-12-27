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27.12.2021 11:17
Рубрика: Власть

Шойгу и Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям и ветеранам МЧС

Текст: Юрий Гаврилов
В понедельник, 27 декабря, когда в России отмечают День спасателя, министр обороны РФ Сергей Шойгу и врио главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян в Москве на Аллее славы в сквере Михайлика возложили бордовые розы к памятнику спасателям. В церемонии участвовали руководители подразделений центрального аппарата МЧС России и Минобороны, ветераны, почетные гости, курсанты ведомственных вузов.
Фото: Пресс-служба МЧС РФ/ РИА Новости
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"Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто первыми оказывает помощь попавшим в беду, рискуя своим здоровьем, а иногда и жизнью. В нашей памяти навсегда останутся те, кто погиб во имя спасения людей. Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам, стоявшим у истоков создания ведомства", - сказал на церемонии Александр Чуприян.

Затем Показательный оркестр МЧС России исполнил государственный гимн России, а солдаты и офицеры роты почетного караула прошли торжественным маршем.

Монумент представляет из себя композицию, олицетворяющую собирательные образы спасателей, пожарных, горноспасателей и ветеранов министерства по чрезвычайным ситуациям. Их скульптуры установлены на Кременчугской улице и обращены в сторону улицы Ватутина, где расположено здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

В Минобороны РФ подчеркнули, что вместе с коллегами из "чрезвычайного" ведомства День спасателя также отмечают специалисты поисковых и аварийно-спасательных служб Вооруженных сил России.

Ранее в понедельник министр обороны поздравил всех спасателей с профессиональным праздником. В своем обращении к ним Сергей Шойгу, который стоял у истоков создания в нашей стране МЧС и несколько десятилетий возглавлял данное ведомство, заявил, что для него это особый и дорогой праздник. "Быть спасателем - удел мужественных людей, это призвание и формула жизни", - отметил министр обороны РФ.

В поздравлении сказано, что верность долгу, постоянная готовность первыми прийти на помощь, решительность, сопереживание и самоотверженность - эти качества неотделимы для профессий военного и спасателя. "Вами спасены и сохранены миллионы жизней, ликвидированы тысячи чрезвычайных ситуаций, проведены сотни гуманитарных операций. За этими цифрами стоит смысл и результат вашей тяжелой и опасной службы", - обратился Шойгу к спасателям.

Фото: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
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Министр поблагодарил тех, кто стоял у истоков создания всей системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также нынешних сотрудников МЧС России, кто сегодня, не жалея сил, своим каждодневным героическим трудом подтверждает ее высокий статус самой эффективной и мощной в мире, способной противостоять любым техногенным и природным угрозам.

"Уверен, что и впредь заложенные традиции, профессионализм и ответственность всегда будут оставаться ориентиром для современного поколения спасателе, - сказано в поздравлении Шойгу. - Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, успехов в деятельности и реализации намеченных планов. Счастья и благополучия!".

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