Синоптик спрогнозировал на Новый год в Москве "скандинавскую еврозиму"

В Москве в новогоднюю ночь прогнозируется довольно мягкая зимняя погода со слабым снегом. Об этом в своем Instagram-аккаунте написал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в Москве и Подмосковье в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается облачная погода. Местами пройдет слабый снег. Термометры в столице покажут примерно минус 3-6, а по области - минус 2-7, что на 5 градусов теплее обычного.

"Ожидаемые слабые морозцы соответствуют комфортному морскому климату таких североевропейских столиц, как Осло, Хельсинки или Стокгольм", - заметил Тишковец. Поэтому погоду в первую январскую ночь он сравнил с еврозимой скандинавского типа, для которой характерны мягкая температура и глубокие сугробы.