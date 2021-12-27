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27.12.2021 19:17
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку после гибели националиста Егора Просвирнина

Текст: Сергей Бабкин

Столичное ГСУ СК начало проверку после гибели националиста Егора Просвирнина в центре Москвы, передает ТАСС.

По данным источников агентства, незадолго до смерти мужчина употребил наркотики. Он выпал из окна квартиры на Тверском бульваре - он снимал ее вместе с женой. В руках у Егора Просвирнина были нож и газовый баллончик. Причину смерти будут выяснять судмедэксперты.

Ранее сообщалось, что обнаженное тело Егора Просвирнина было обнаружено на дороге в центре Москвы. Погибший был известен в определенных кругах как публицист националистической направленности.

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