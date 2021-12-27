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27.12.2021 17:33
Рубрика: Экономика

Собянин: В 2021 году по программе реновации в столице построен 1 миллион квадратных метров жилья

Текст: Любовь Проценко
Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ mos.ru Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ mos.ru
Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ mos.ru

Столица продолжает наращивать масштабы строительства жилья по программе реновации. Если за предыдущие три года после ее старта в 2017-м было возведено порядка миллиона квадратов для жителей домов, пошедших под снос, то теперь миллион построен всего за один 2021-й год. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал сегодня, осмотрев очередную новостройку для участников программы реновации на улице Ангарской, 33а.

Рафик Загрутдинов: В 2021 году столица впервые построила более 1 миллиона "квадратов" жилья по программе реновации

Этот дом, по словам главы города, один из лучших домов, построенных по реновации. Пятнадцатиэтажный, монолитный, он возведен по индивидуальному проекту и расположен внутри квартала. Фасад новостройки облицован искусственным камнем, стилизованным под кирпич. Лоджии и балконы застеклены. Для кондиционеров предусмотрены металлические корзины, которые позволят зданию надолго сохранить свой внешний вид.

В этом доме 112 квартир, все они с улучшенной отделкой. В подземный паркинг можно спуститься на лифте со своего этажа. Купить машино-место в паркинге жители дома могут с 40-процентной скидкой. Как и все дома, построенные по этой программе, новостройка на улице Ангарской оснащена умными общедомовыми и поквартирными приборами. С их помощью будет вестись учет потребления холодной и горячей воды, тепла, электричества, а все показатели смогут автоматически передаваться в городские информационные системы. Как показывает практика, это существенно снижает затраты как на эксплуатацию дома, так и на коммунальные платежи.

Понравился новый дом и жителям - 77 семей уже переехали в новые квартиры. В частности, семья пенсионерки Людмилы Даниловой перебралась из дома по соседству на Коровинском шоссе, 29а. Состоит она из четырех человек: вместе с Людмилой живут 92-летняя мама, 44-летняя дочь и 14-летний внук. Конечно, в прежней квартире площадью 42 квадратных метра, им было тесно. Поэтому к полагающейся по программе "двушке" они докупили еще комнату. Новый год семья встречает в новой трехкомнатной квартире почти вдвое просторнее прежней - ее площадь 74 квадратных метра.

Новоселье на улице Ангарской отмечает и пенсионерка Нина Евдокимова. Она из 45-метровой "двушки" на третьем этаже переехала тоже в двухкомнатную квартиру, но площадью почти 57 квадратных метров.

Оценили новоселы и благоустроенный двор - с детской и спортивной площадками. В шаговой доступности у них теперь расположены многочисленные детсады, школы, парк "Ангарские пруды", магазины и предприятия сферы услуг. Ближайшие станции метро "Селигерская" и "Верхние Лихоборы" находятся в 20-30 минутах езды на автобусе. За это же время можно добраться и до станции "Бескудниково" МЦД-1.

Началось переселение жителей и в еще одну новостройку - на улице Базовской, 17. Всего в районе Западное Дегунино, где находится эта новостройка, в программу реновации включено 45 пятиэтажек с населением около 10 тысяч человек. Для их волнового переселения в новые дома уже подобраны шесть стартовых площадок.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Андрей Бочкарев - о строительстве метро, дорог, реновации и строителях

"Мы и дальше будем наращивать темп программы реновации, - заверил мэр. - Помимо домов, будем строить школы, больницы и всю необходимую социальную инфраструктуру". А заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев на "Деловом завтраке" в "РГ" поделился, что в планах города к 2026-2027 году строить по три миллиона квадратных метров в год для участников этой программы.

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