Собянин: В 2021 году по программе реновации в столице построен 1 миллион квадратных метров жилья

Столица продолжает наращивать масштабы строительства жилья по программе реновации. Если за предыдущие три года после ее старта в 2017-м было возведено порядка миллиона квадратов для жителей домов, пошедших под снос, то теперь миллион построен всего за один 2021-й год. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал сегодня, осмотрев очередную новостройку для участников программы реновации на улице Ангарской, 33а.

Этот дом, по словам главы города, один из лучших домов, построенных по реновации. Пятнадцатиэтажный, монолитный, он возведен по индивидуальному проекту и расположен внутри квартала. Фасад новостройки облицован искусственным камнем, стилизованным под кирпич. Лоджии и балконы застеклены. Для кондиционеров предусмотрены металлические корзины, которые позволят зданию надолго сохранить свой внешний вид.

В этом доме 112 квартир, все они с улучшенной отделкой. В подземный паркинг можно спуститься на лифте со своего этажа. Купить машино-место в паркинге жители дома могут с 40-процентной скидкой. Как и все дома, построенные по этой программе, новостройка на улице Ангарской оснащена умными общедомовыми и поквартирными приборами. С их помощью будет вестись учет потребления холодной и горячей воды, тепла, электричества, а все показатели смогут автоматически передаваться в городские информационные системы. Как показывает практика, это существенно снижает затраты как на эксплуатацию дома, так и на коммунальные платежи.

Понравился новый дом и жителям - 77 семей уже переехали в новые квартиры. В частности, семья пенсионерки Людмилы Даниловой перебралась из дома по соседству на Коровинском шоссе, 29а. Состоит она из четырех человек: вместе с Людмилой живут 92-летняя мама, 44-летняя дочь и 14-летний внук. Конечно, в прежней квартире площадью 42 квадратных метра, им было тесно. Поэтому к полагающейся по программе "двушке" они докупили еще комнату. Новый год семья встречает в новой трехкомнатной квартире почти вдвое просторнее прежней - ее площадь 74 квадратных метра.

Новоселье на улице Ангарской отмечает и пенсионерка Нина Евдокимова. Она из 45-метровой "двушки" на третьем этаже переехала тоже в двухкомнатную квартиру, но площадью почти 57 квадратных метров.

Оценили новоселы и благоустроенный двор - с детской и спортивной площадками. В шаговой доступности у них теперь расположены многочисленные детсады, школы, парк "Ангарские пруды", магазины и предприятия сферы услуг. Ближайшие станции метро "Селигерская" и "Верхние Лихоборы" находятся в 20-30 минутах езды на автобусе. За это же время можно добраться и до станции "Бескудниково" МЦД-1.

Началось переселение жителей и в еще одну новостройку - на улице Базовской, 17. Всего в районе Западное Дегунино, где находится эта новостройка, в программу реновации включено 45 пятиэтажек с населением около 10 тысяч человек. Для их волнового переселения в новые дома уже подобраны шесть стартовых площадок.

"Мы и дальше будем наращивать темп программы реновации, - заверил мэр. - Помимо домов, будем строить школы, больницы и всю необходимую социальную инфраструктуру". А заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев на "Деловом завтраке" в "РГ" поделился, что в планах города к 2026-2027 году строить по три миллиона квадратных метров в год для участников этой программы.