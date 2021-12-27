Телефонный мошенник выманил у московской пенсионерки 800 тысяч рублей

Мошенник позвонил на домашний телефон 89-летней гражданки, проживающей в квартире на Шереметьевской улице, и представился сотрудником правоохранительных органов.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что мошенник убедил пожилую женщину в том, что ее внук стал виновником ДТП и для непривлечения его к ответственности необходимо заплатить крупную сумму.

Пенсионерка согласилась помочь, после чего звонивший уточнил, что деньги нужно передать мужчине, который скоро подъедет.

Через некоторое время пожилая женщина встретилась с незнакомцем и отдала ему 800 тысяч рублей. Позже она созвонилась с родственником и узнала, что с ним все в порядке. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Полицейские задержали мошенника на Свободном проспекте. Им оказался 26-летний приезжий. Он взят под стражу.