В 2022 году московские поликлиники оснастят цифровыми ЭКГ с возможностью подключения к ЕМИАС

В следующем году Москва планирует дооснастить городские поликлиники цифровыми электрокардиографами с возможностью интеграции с ЕМИАС. Это позволит врачам сократить время на расшифровку исследований, а пациентам - быстрее получать результат ЭКГ, который затем будет храниться в электронной медкарте. Кроме того, в планах интегрировать устройства суточного мониторинга сердца с единой цифровой платформой. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Мы стараемся в следующем году в каждой поликлинике перейти на цифровые электрокардиографы, которые сразу подключены к системе ЕМИАС. Сама процедура занимает примерно три-пять минут, и расшифровка этих кардиограмм будет осуществляться исключительно в электронном виде с помощью искусственного интеллекта и автоматически фиксироваться в ЕМИАС - врачу не нужно будет тратить на это время. А пациенту больше не надо будет собирать ленту и класть ее в карман. Она автоматом отразится в вашей электронной карте вместе с заключением. И очень быстро пациент сможет получить второе мнение".

Анастасия Ракова пояснила, что цифровые электрокардиографы с подключением к ЕМИАС были опробованы в процессе диспансеризации горожан в павильонах "Здоровая Москва".

"Нововведение очень понравилось и врачам, и пациентам. Поэтому закупаем в этом году кардиографы и массово переоснащаем поликлиники. В этом же направлении мы будем двигаться на следующий год и попытаемся очень четко связать с ЕМИАС носимые устройства - такие, как суточный мониторинг работы сердца и давление. Автоматически с этих приборов в ЕМИАС будет поступать информация, также с помощью искусственного интеллекта обрабатываться, и это существенно снижает нагрузку врачей. Сразу хочу сказать, что нововведения направлены на две базовые вещи: чтобы всю информацию по пациенту собрать в одном месте удобно для врача, чтобы снизить необходимость вести какие-то административные документы, протоколы, переносить информацию, чтобы как можно больше времени он уделял на общение с пациентом и имел возможность принять правильное решение, основываясь на максимальном объеме данных", - добавила вице-мэр.

Благодаря интеграции электрокардиографов с ЕМИАС процесс регистрации результатов ЭКГ фиксируется не на бумажной ленте, а в цифровом виде, и расшифровка исследования проводится автоматически с помощью алгоритмов искусственного интеллекта ЕМИАС. Далее в системе формируется компьютерное заключение, которое при необходимости корректирует врач функциональной диагностики. Это повышает точность постановки диагноза и значительно сокращает сроки получения результатов исследования.

Протокол и электрокардиограмма инструментального исследования, выполненного в городской поликлинике, сохраняются в электронной медицинской карте пациента и доступны как врачам в ЕМИАС, так и самим пациентам в формате "pdf" на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".