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Рубрика: Общество

В Москве отремонтируют четыре парка

Текст: Ирина Огилько

В четырех крупных столичных парках - "Покровское-Стрешнево", "Битцевский лес", "Кусково" и на двух участках в пойме реки Яузы - пройдут работы по реабилитации и восстановлению природных территорий.

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Перед началом работ на территориях откроются информационные центры, в которых жители смогут узнать о предстоящих работах. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

"В инфоцентрах любой желающий сможет получить ответы на все вопросы, касающиеся концепций по каждой из территорий, а также узнать информацию об этапах и сроках проведения работ, оставить обратную связь со своими пожеланиями и предложениями", - сообщил Мельников.

Отвечать на вопросы будут представители проектной и подрядной организаций, а также заказчика. Жители смогут оставить свои предложения или замечания. Если кто-то из жителей на месте не получит ответы на вопросы, то позже ему отправят дополнительную информацию по оставленным им реквизитам.

Отметим, что информационные центры уже заработали в парке "Покровское-Стрешнево". Здесь установлены три точки: одна из них расположена около центрального входа в парк в Никольском тупике (ориентир Ленинградское шоссе, д.25А, стр.24), вторая - на Иваньковском шоссе (ориентир Волоколамское шоссе, д. 56, стр. 3). Третий павильон появился по адресу: 5-й Войковский проезд, д. 8, корп. 1 (вход в парк). Они открылись 27 декабря и будут работать до 11 января 2022 года по графику: два дня через два с 9:00 до 18:00 часов. Далее график может быть скорректирован в зависимости от количества посетителей.

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