В Подмосковье намерены избавиться от коммунальных квартир

На предновогоднем заседании, завершающем осеннюю сессию, депутаты Московской областной Думы приняли закон "Об обеспечении жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки в Московской области". В нем оговорено несколько важных правил, по которым в регионе будет проводиться реновация жилья.

Прежде всего закон подчеркнул: если под реновацию попадает дом, в котором есть коммунальные квартиры, все их собственники получат отдельное жилье. "Мы полностью уходим от коммунальных квартир. Конечно, это ляжет на застройщика дополнительной нагрузкой, но такая задача поставлена и президентом РФ, и губернатором Подмосковья" - отмечает председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый. Коммуналки пока есть даже в пристоличных городах области - как правило, в старом жилом фонде, в двухэтажных шлакоблочных домах, построенных в 40-50-х годах прошлого века для тружеников советских предприятий. Коханый уточняет: если житель имеет в собственности одну комнату в коммуналке, при реновации он получит однокомнатную квартиру, если две - двухкомнатную и так далее. А вот если одна комната находится в долевой собственности у нескольких людей, они получат однушку в ту же самую долевую собственность. То есть определяющим в данном случае является количество занимаемых комнат, а не число собственников и степень их родства.

Общая площадь квартиры по реновации должна быть больше той, на которой отселяемый собственник проживает сейчас

В новом законе также говорится: общая площадь квартиры, предоставляемой по программе реновации, должна быть больше той, на которой отселяемый собственник проживает сейчас. Она будет больше в любом случае, поскольку в Подмосковье давно не строят квартир с пятиметровыми кухнями и полутораметровыми санузлами. Но этот пункт в законе - подстраховка от ушлых местных чиновников, которым может прийти в голову расселять жителей коммунальных квартир в крохотные студии. Кстати, в новом законе есть и такой пункт: новое жилье должно соответствовать стандартам, установленным региональным правительством. А по этим стандартам минимальная площадь жилья, предлагаемого к переселению участникам программы реновации, не может быть меньше 28 квадратных метров. И даже если у вас была девятиметровая комната в коммуналке, самый минимум, который могут предложить вам власти - студия в 28 квадратов.

И еще один спорный момент оговаривается в законодательстве. Переселять жителей будут не просто в пределах одного городского округа. Округа в Подмосковье большие, из разных районов тех же Химок до МКАД можно ехать и три, и 33 километра. "Поэтому новое жилье будет предоставляться по соответствующей оценочной стоимости. И если, например, гражданин жил в центре округа, то квартиру на окраине он никак не получит, поскольку рыночная стоимость этой квартиры будет гораздо ниже", - утверждает Игорь Коханый. А те, кто захочет улучшить свои жилищные условия, всегда могут сделать это за доплату, докупив у застройщика дополнительные метры или доплатив разницу в стоимости квадрата между центральными и окраинными районами округа.

Напомню, активная часть программы реновации жилья в Подмосковье начнется в 2023 году. До этого времени в муниципалитетах определяют объемы своих программ и ведут подбор участков для комплексного строительства. А вот в Раменском округе области о старте программы уже объявили. "У нас уже есть застройщик, получивший право на заключение договора о комплексном развитии территории в рабочем поселке Ильинский. В ближайшее время он приступит к строительству пяти четырехэтажных домов, в одном из которых на первом этаже будет детский сад для 65 малышей. В них переедут жители деревянных двухэтажных бараков 1938 года постройки, расположенных на улице Московской", - рассказали "РГ" в администрации округа. Квартиры в новостройках, к слову, будут сдаваться с отделкой комфорт-класса, а все нормативные парковки застройщик обещает вынести на улично-дорожную сеть, чтобы реализовать концепцию "двор без машин".