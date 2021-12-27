Посреди зимы почти в самом центре Москвы неожиданно выросло кукурузное поле. Согретые теплыми лучами южного солнца, завороженные чарующими латиноамериканскими мелодиями и буйством красок мексиканских народных костюмов, зрители с легкостью расстаются с теплыми шубами и шапками и за считанные секунды "переплыв" океан, оказываются в самом сердце удивительной и таинственной Мексики. Секреты одной из самых загадочных стран мира открывает новый музыкальный спектакль "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек", который поставила в своем театре режиссер Тереза Дурова.

Постановка продолжает популярную серию этнических спектаклей "Театра Терезы Дуровой, которые знакомят зрителей с культурой разных стран. Были уже и Япония, и Ирландия, и Шотландия, и Дания, и Индия… Теперь настал черед Мексики.

"А почему нет?!, - говорит Тереза Дурова. - Нам просто очень захотелось чего-то теплого и яркого. Это страна удивительной культуры с очень интересными и не всегда нам понятными традициями, иногда даже кажущимися слишком жестокими, с самобытной музыкой и живописью. Мы очень мало о ней знаем".

А рассказать есть о чем. Например, о легендах древних индейцев майя, о маисе, из которого боги сотворили человека, о добрых и злых духах кукурузного поля, о человеческих слабостях и силе любви. "Что такое богатство? Откуда появляется зависть? До чего доводит жадность и алчность? Можно ли получить в жизни что-то просто так или за все рано или поздно придется платить? Ведь нет разницы, где мы живем - в России, Мексике или Австралии. Людей всегда обуревают схожие чувства. И с течением времени, ходом веков ничего не меняется", - объясняет режиссер.

Фото: Предоставлено "Театром Терезы Дуровой"

В мексиканской деревне под названием Маисета, затерявшейся где-то среди бескрайних кукурузных полей, живут простые работящие крестьяне. Они любят свою землю, много трудятся, воспитывают детей и уважают стариков. Юная Эсперанса готовится отметить свой пятнадцатый день рождения - инсеаньера (quinсeañera), как называют его мексиканцы. Особенный день, когда она попрощается с детством и станет взрослой, когда получит в подарок свою последнюю куклу и первые туфли на каблуках.

Не веселился только ее младший брат Матео. Он не может понять, зачем тратить последнее песо на куклу, которую придется выбросить. И почему одни живут богато и ничего не делают, а другие целыми днями гнут спину на кукурузном поле. Он много раз слышал древнюю легенду о том, как один мальчик нашел посреди поля яму с золотом и разбогател, и мечтал о том же. И всего-то нужно попросить о помощи духов кукурузного поля. Но вот вопрос, кто откликнется на твою просьбу и какую цену придется заплатить? Матео думал, что сможет обвести духов вокруг пальца, но они оказались хитрее и превратили его в кукурузного человечка. Спасти его теперь сможет только безграничная любовь матери и сестры. Если осталось, что спасать, и если сработает древнее заклинание: "Раз, два, три… Есть душа внутри?".

Создатели спектакля сделали все, чтобы воссоздать на сцене частичку Мексики. Настоящее кукурузное поле, вдруг выросшее на сцене, роскошные костюмы, продуманные до мелочей. Но особенно поражают воображение образы духов кукурузного поля, напоминающие ожившие початки кукурузы, а юные зрители завороженно следят за маленьким кукурузным человечком и спрашивают родителей: "А меня точно не превратят в кукурузу?".

Фото: Предоставлено "Театром Терезы Дуровой"

Но Мексику надо не просто увидеть, ее надо услышать. И в "Театре Терезы Дуровой" звучат мексиканские народные песни на испанском языке под аккомпанемент национальных мексиканских инструментов, таких как уэуэтл, чичтли, гуиро или конга. Некоторые из них специально для спектакля привезли из Мексики.

Тереза Дурова давно для себя составила рецепт идеального семейного спектакля. "Главное - не врать. Другого рецепта нет. И непременно хороший конец, - объясняет она. - И еще важный момент - обязательно давать ответы на все поставленные вопросы. Это в спектакле для взрослых можно сделать открытый финал и предложить зрителям самим подумать, а что же будет дальше. Когда в зале сидят дети, они должны получить ответ. А если после спектакля они захотят его обсудить с родителями - еще лучше, значит мы выполнили свой долг".

Оригинальный сюжет "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек" написан Артемом Абрамовым на основе мексиканских преданий. Среди создателей спектакля - поэт Андрей Усачев, художник-постановщик Мария Рыбасова, художники по костюмам Виктория Севрюкова, Ольга Резниченко, художник по свету Андрей Тарасов, хореограф-постановщик Артур Ощепков. Спектакли этой команды уже несколько лет радуют совсем юных и уже взрослых зрителей "Театра Терезы Дуровой".