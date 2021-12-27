В Воронеже 140 тысяч человек остались без тепла

Из-за аварии на крупной котельной без отопления и горячего водоснабжения остались самый крупный спальный микрорайон Воронежа и 32 детских сада.

Вечером в воскресенье на ТЭЦ-2, снабжающей теплом и горячей водой Северный жилой массив, где проживает треть населения города, произошло отключение оборудования. Следом остыли батареи в сотнях жилых домов, школах и детских садах. Из кранов идет лишь холодная вода, линии тепло- и водоснабжения переведены в режим циркуляции.

- По состоянию на 9:00 включен один котел и четыре насоса. Потребуется некоторое время, чтобы набрать нормативную температуру. Розжиг котла ТЭЦ размером с четырехэтажный дом - поэтапный процесс, где важно соблюдать определенную последовательность действий. Как только первый котел наберет нормативные параметры, начнется растопка второго котла. Приносим извинения за неудобства, - сообщили в ПАО "Квадра".

Причиной ЧП стало повреждение питающей ТЭЦ кабельной линии. Школы находятся на каникулах, решение о работе отключенных от тепла детских садов будет приниматься в зависимости от температуры в каждом из них, сообщили в мэрии.