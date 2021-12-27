Власти Москвы планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы

Столичные власти планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы в 2022 году, сообщила РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы стараемся в каждой поликлинике в следующем году перейти на цифровые электрокардиографы, которые подключены сразу к системе ЕМИАС, - рассказала она. - Сама процедура занимает примерно 3-5 минут, и расшифровка этих кардиограмм будет осуществляться исключительно в электронном виде с помощью искусственного интеллекта".

По словам Раковой, кардиограмма вместе с заключением врача будет автоматически загружаться в электронную медкарту. Поэтому в случае необходимости пациент, говорит заммэра, сможет быстро получить второе мнение, показав результат другому специалисту.