Вынесен приговор по делу об убийстве спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье

Мособлсуд вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве в ближайшем Подмосковье бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Молодой человек заступился за избиваемых парней и получил несколько ножевых ранений, от которых впоследствии скончался.

Как сообщает прокуратура Московской области, по делу в качестве обвиняемых проходили сразу 9 человек.

Согласно приговору, Сергей Ходжаян, Гамлет Айрапетян и Грант Айрапетян признаны виновными в убийстве "лица в связи выполнением им общественного долга", совершенном группой лиц. Кроме того, установлена их вина в покушении на убийство двух и более лиц "из хулиганских побуждений". А также им вменена статья УК "Хулиганство".

В групповом хулиганстве признаны виновными Нарек Степанян, Сурен Маркосян, Рудик Манукян, Давид Егиазарян, Саак Саакян и Артур Акобян.

Судом и следствием установлено, что в ночь с 1 на 2 июня 2019 года в Красногорском районе (Путилково) осужденные совершили "хулиганские действия, в ходе которых подвергли избиению Владимира Данилова и Александра Сергеева". Два врача-реаниматолога отдыхали в местном пивном баре, где поссорились с компанией. Разборка, в которой участвовал и бармен, сначала шла в баре, потом на улице.

"В процессе избиения Гамлет и Грант Айрапетяны с целью убийства Сергеева удерживали его, а Ходжаян нанес ему удар ножом в область живота, причинив тем самым проникающее колото-резаное ранение", - рассказали в подмосковной прокуратуре, уточнив, что смерть Сергеева не наступила только потому, что преступные действия были пресечены проходившим мимо Никитой Белянкиным. Парень служил в ГРУ и был в том числе в командировке в Сирии во время службы. Мимо злополучного бара в тот момент он проходил со своей девушкой.

В ответ на законные требования Белянкина о прекращении противоправных действий, рассказали в надворном ведомстве, Гамлет Айрапетян, Грант Айрапетян и Ходжаян подвергли избиению уже его самого. "Ходжаян нанес Белянкину удар ножом в область грудной клетки и причинил колото-резаное ранение, в результате которого наступила смерть последнего", - отметили в прокуратуре.

Суд приговорил Ходжаяна к 20 годам лишения свободы, Грант Айрапетяна - к 18 годам заключения, а его брата Гамлета - к 17 годам. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Осужденные также обязаны выплатить 10 миллионов рублей в качестве компенсации семье убитого.

Остальные осужденные получили сроки от 5 до 5,5 лет в колонии общего режима.

"Гурген Агаян, обвиняемый в хулиганстве, и Оганес Айрапетян, обвиняемый в убийстве и хулиганстве, объявлены в международный розыск, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в Следственном комитете РФ.